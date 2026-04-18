Gimnasia eliminó a Zapla y pasó de fase

La Liga Jujeña de Fútbol ya tiene sus finalistas en masculino y femenino para clasificar a la etapa final de la Copa Jujuy 2026.

En el estadio "La Tablada", la primera división local masculina de Gimnasia derrotó 3 a 1 a Altos Hornos Zapla en un duelo válido por la vuelta de la segunda fase. Bajo la atenta mirada del técnico del "lobo" en Primera Nacional, Hernán Pellerano, los juveniles continúa en competencia gracias a los goles de Carlos Vega, Lautaro Toledo y Gonzalo Puntano. Y en la próxima fase se enfrentará a Talleres de Perico.

El "expreso" en la revancha venció a Malvinas por 5 a 1, avanzando a la siguiente instancia con el resultado global de 7 a 2. Los goles del equipo de Nazareno Godoy fueron de Mauricio Aguirre con un "doblete", Alejandro Jiménez, Lucas Tarcaya y Santiago Saavedra.

En femenino en "La Tablada", las "lobitas" se impusieron 1 a 0 a La Viña en la vuelta de la segunda fase de la Copa Jujuy y accedieron a la final frente a Malvinas. La "heroínas" sellaron su clasificación a la final de la fase preliminar del certamen tras igualar 3 a 3 frente a Talleres y así quedarse con una reñida serie de 4 a 3.