El Carmen Básquet pisó fuerte en Tucumán

El Carmen Básquet sigue dulce. En Tucumán, le ganó a la Asociación Mitre 72-66 y sumó la séptima victoria de la Conferencia NOA de LaLiga Federal en igual cantidad de partidos manteniendo el invicto.

Los parciales fueron, primero el elenco tucumano por ser local; 19-22, 18-18, 18-17, 11-15.

Fue un partido intenso y de final cerrado. Los "pejerreyes" de entrada marcaron diferencias, sin embargo Mitre siempre se mantuvo a tiro en el marcador, por lo que durante el primer cuarto intercambiaron punto a punto, aunque con un goleo regular, se fueron al primer descanso corto 19-22 a favor de la visita.

El segundo período mantuvo la paridad absoluta. El máximo anotador del "verde" encendió la tribuna local con un triple que igualó las acciones en 24, pero la visita respondió con contundencia mediante una volcada espectacular de Leandro Cayuman y el goleo sostenido de Albornoz. El clima en las gradas jugaba su propio partido: la numerosa delegación jujeña y la barra local se sacaban chispas en una competencia de aliento que elevó la tensión en el parqué. Al descanso, el tablero marcaba un ajustado 40-37 en favor de los jujeños.

Tras el reinicio, el intercambio de golpes no dio tregua. Mientras Rodríguez seguía castigando el aro local con volcadas, Mitre reaccionó a puro coraje con los triples de Micaías Dupuy y Benjamín Bichara, logrando ponerse a tiro para cerrar el tercer cuarto 57-55, todavía arriba El Carmen.

La remontada pareció concretarse en el inicio del último tramo, cuando el local pasó al frente (60-57), desatando la euforia tucumana. Sin embargo, un triple clave de Sigel volvió a nivelar el marcador en 60 y, a partir de allí, El Carmen mantuvo la frialdad para manejar la ventaja en los últimos minutos y sentenciar el 72-66 definitivo.