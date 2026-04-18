Contención y recreación en Alto Palpalá

Estas iniciativas gratuitas tienen como objetivo principal la prevención de la salud, fomentando la vida activa tanto en adultos mayores como en familias de la zona y alrededores.

Actualmente, desde la coordinación de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano ofrece clases gratuitas de gimnasia y newcom. Las disciplinas son accesibles para todos los interesados, sin restricción de edad. Gimnasia se dicta los lunes, miércoles y viernes de 8 a 11 y newcom los martes y jueves de 8 a 11.

La profesora Claudia Acosta destacó la importancia de estas actividades: "Estamos haciendo prevención para la salud, para la gente adulta y para toda la familia en general", afirmó. Asimismo, realizó una convocatoria especial para quienes deseen aprender o perfeccionarse en el newcom, un deporte diseñado especialmente para personas adultas.

"Es un deporte hermoso", comentó la instructora, informando que el equipo lleva el nombre de "Las Águilas".

Aquellos vecinos que deseen sumarse o requerir mayor información pueden acercarse directamente a las instalaciones del polideportivo del barrio Alto Palpalá en los días y horarios mencionados, ya que actualmente existen vacantes disponibles para ambas disciplinas.

Por ello hizo un especial énfasis en la inclusión y la oportunidad de formar parte de un equipo. "No hay restricción de edad, todos los que quieran, pueden venir a participar. Estamos haciendo la convocatoria también para los que quieran sumarse. Todos los que quieran aprender y pueden hacerlo", sentenció.