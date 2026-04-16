Luján albergará el 8º Campeonato Internacional

El Campeonato Internacional de Artes Marciales y Deportes de Contacto "Puño de Tigre" está cada vez más cerca. El certamen organizado por la Fundación Cultural y Marcial Dragones Azules, el instructor Ramón Danielo y fiscalizada por Uiama (organización de artes marciales y deportes de combate orientadas al desarrollo, crecimiento y reconocimiento dentro de la sociedad) se desarrollará el domingo 24 de mayo desde las 9 hasta las 21 en la cancha de básquet del Club Deportivo Luján.

Los competidores no abonaron inscripción, totalmente gratuita. Ya se cerraron las delegaciones que llegarán con deportistas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, además de delegaciones provenientes de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires y la visita internacional de atletas del vecino país de Bolivia.

Se sumaron más estilos de artes marciales de lo previsto, ampliando la convocatoria y diversidad del evento. Entre ellos están kung fu, kung fu moderno, shaolin kung fu, wing chun, taekwondo ITF, taekwondo WTF, sipalki-do, chaiudpkwan, karate shotokan, karate kyokushin, jiu-jitsu y lucha. Las modalidades de competencia son point fighting (combate al punto), formas, formas con armas, grappling y full contact.

En full contact (destacado) habrá combates de gran nivel, presencia de contiendas interprovinciales y participación internacional.

En cuanto a la infraestructura inicialmente estaban previstas 4 áreas, pero dentro de la actualización se amplía a 6 áreas por la alta convocatoria con el objetivo de tener mayor fluidez y organización del torneo. Entre los agradecimientos especiales se destaca a Hugo Peñaloza (por el apoyo y brindar las instalaciones) y el programa Full Contact TV, que estará mostrando lo que suceda en este certamen para todo el país. Teniendo en cuenta que entre los patrocinadores están Roberto Alemán, Nazir Dagúm y la Asociación Taekwondo y Crecimiento.

Con mucho esfuerzo ésta será la 8° edición del torneo, que poco a poco viene consolidando a San Salvador de Jujuy como una sede importante de torneos abiertos de artes marciales, donde practicantes de distintos estilos y categorías pueden competir sanamente.

Carlos Danielo, coordinador del certamen contó ante diario El Tribuno de Jujuy que "entre los espectáculos más llamativos será el Campeón de Campeones que llegan de varias Asociaciones a competir como por ejemplo el taekwondista Matías Herrera de ITF frente al sabón Ricardo Gregorio de WT, 'Chino' Urzagaste vs 'Indio' Goytía, Fátima Herrera vs Débora Avalos de Salta, Hugo Condorí vs Juan Bautista, entre otros. Además 'Karateca' Romero vs 'Profesor' Rosales", sentenció.