Adolfo Serna quedó segundo en Salta

Adolfo Serna debutó en la categoría Junior con un segundo puesto. El jujeño tuvo un buen inicio de temporada en el Campeonato Salteño de Karting desarrollado días pasados en el kartódromo "Nicolás Vuyovich" de la localidad de Campo Santo.

"Por la edad este año le tocaba dar el salto a la categoría Junior, con chasis grande", le contó a diario El Tribuno de Jujuy Mariano Serna, integrante del equipo del joven piloto que fue protagonista en las últimas temporadas.

Claro que "la adaptación no fue nada fácil, lleva 40 kilos de plomo, que sin dudas se sienten a la hora de frenar y doblar, son muchos cambios, mucho trabajo y con entrenamientos precisos logro llegar a los tiempos de punta para lagar la primera fecha del año, fue el Gran Premio Mecánica Serna, afinado", detalló.

En tanda de clasificación quedo segundo a 123/1000 de Enrique Morales, en la serie fue primero mientras que en la final culminó en el segundo puesto en una carrera muy pareja, ya que en décimo sexto giro se quedó con la vuelta más rápida de la pista "venía muy rápido intentando quedar en primera posición pero no quiso arriesgar, ya que fue la primera fecha, esto es largo y recién comienza, prefirió llevarse los puntos a casa", expresó Serna y agregó que "sumamos un piloto más al equipo, es un lindo desafío, los resultados fueron más que positivos, Valentino Leona tuvo un buen desempeño en pista debutando en categoría escuela y siendo el más rápido", finalizó Serna.