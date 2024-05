Matías Módolo y su bronca por no haber sumado

MARCELO DE SANTIS

El entrenador de Gimnasia, Matías Módolo, se mostró molesto a la salida del vestuario Centenario, por un nuevo resultado negativo como visitante y por el nivel de sus dirigidos en la etapa complementaria durante la derrota en manos de Quilmes.

"En el segundo tiempo no pudimos sostener la altura de la presión. Cuando no concretas te empezás a desinflar anímicamente. El rival también hizo cambios ofensivos, que nos obligaron a retroceder 10 metros pero ellos casi no pisaron el área. Tampoco mantuvimos la precisión alta del primer tiempo. Nos vamos con bronca por no llevarnos nada", se lamentó el DT en charla con El Tribuno de Jujuy.

En la tarde noche de Quilmes llamó la atención la demora en las modificaciones cuando se veía un equipò desgastado físicamente. "Los cambios de ellos lograron mayor profundidad, sobre todo con el de Capano por Steimbach por derecha. Con el resultado puestos las decisiones del entrenador siempre están mal y los que están afuera juegan mejor que los de adentro. No es así. Después del segundo gol optamos por sacar jugadores defensivos", aclaró el extécnico de Riestra.

Además, Módolo explicó que les faltó concretar las chances de gol elaboradas, sobre todo en el primer tiempo: "la contundencia y la eficacia es lo que más escasea en el fútbol mundial. En ese aspecto fallamos, porque situaciones generamos, pero no pudimos concretarlas".

Mientras que entre las aristas positivas en la segunda derrota al hilo como visitante, el entrenador de 37 años destacó las pocas llegadas de Quilmes durante los 90 minutos. "Lo bueno es que neutralizamos al rival, que casi no nos llegó. Es un rival de jerarquía, que le generó el doble de situaciones a casi todos los equipos. Me gustó también que fuimos al frente en una cancha complicada y que generamos . Si no fuera por un centro mal tirado que terminó en gol, el partido terminaba empatado con más llegadas del visitante. No nos alcanzó y tenemos que seguir trabajando, doblegando los esfuerzos", agregó.

Sobre la tarea de Ariel Penel, quien volvió a dirigir a Gimnasia tras 8 años y sancionó un penal por falta de "Fores" López, el joven entrenador dijo que " no me gusta desenfocar en la tarea arbitral. Me parece que estuvo bien , no fue determinante para el resultado".

En tanto, el domingo desde las 16 por la fecha 17 Gimnasia reciirá a Talleres de Remedios de Escalada por primera vez en la historia. Habrá que aguardar si Matias Módolo repite por la tercera vez la formación, para lograr la cuarta victorial como local al hilo, sin recibir goles en contra , incluso.

En cuanto a los lesionados, Joaquin Mateo continúa recuperándose de una rotura ligamentos y de Axel Abet, de una fractura en el quinto metatarsiano. Mientras que Hernan Pellerano volvió a ocupar un lugar entre los suplentes ante Quilmes, tras recuperarse de la lesión que lo mantuvo casi dos meses alejado de las canchas.

Como contraste a la buena campaña en el 23 de agosto, donde hasta aquí ganó 5 partidos, empató uno y perdió uno, jugando fuera de casa sólo logró un triunfo en 9 encuentros disputados. En la 5º fecha venció 2 a 1 a Agropecuario en Carlos Casares.