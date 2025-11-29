La China Suárez mostró el anillo que le regaló Mauro Icardi por su aniversario

La China Suárez y Mauro Icardi cumplieron un año de novios y lo festejaron en Turquía. A través de sus redes sociales, la pareja se mostró a los besos y compartió varias fotos de la celebración.

En las imágenes en las que están juntos, la actriz y el futbolista posan sonrientes frente a un árbol navideño. Además, la China sostiene un ramo enorme de rosas rojas con un anillo que luce en otra de las postales.

El regalo del deportista incluyó una tarjeta con un mensaje para su novia: “Feliz aniversario, mi amor”. En el posteo que hizo en las redes sociales, la artista le agradeció a su pareja. “Feliz primer año mi amor”, escribió ella en la publicación que recolectó miles de likes.

Para celebrar su amor, el delantero del Galatasaray eligió un anillo de brillantes que su novia presumió en algunas de las fotos.