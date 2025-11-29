Adabel Guerrero expuso las videollamadas entre la China Suárez y Colapinto

A horas del aniversario que la China Suárez celebrará con Mauro Icardi este 29 de noviembre, tal como ella misma contó en el programa de Mario Pergolini, Adabel Guerrero quedó en el centro de una consulta picante relacionada con la actriz y su vínculo con Franco Colapinto.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en Puro Show, la bailarina fue interrogada sobre una versión que circulaba desde las grabaciones de la serie de Netflix “En el Barro”.

El movilero le recordó que existían comentarios sobre videollamadas entre la China y el piloto: “Una vez me llegó la información de que la China, cuando grababan, hizo una videollamada con Colapinto. ¿Puede ser?”, le preguntaron. Adabel, sorprendida, respondió: “Sí, ¿por qué me preguntás? ¿Lo tengo que decir?”.

Guerrero contó cómo fue ese momento durante una jornada de grabación: “La China siempre hablaba con él en videollamada y una vez, en una grabación, como que nos lo presentó. ‘Estoy acá con las chicas’, dijo, y lo vimos. Lo saludamos ahí”.

La consulta siguió con un detalle temporal: “¿Fue un veintipico de noviembre?”. Adabel prefirió despegarse: “No sé. En qué lío me estás metiendo, entre septiembre y noviembre grabábamos En el Barro”.

La bailarina fue categórica cuando le preguntaron por la naturaleza del vínculo entre Suárez y Colapinto: “Qué relación había, ni idea. Yo puedo hablar en videollamada con un amigo o una amiga, eso sí no te puedo decir”.

Con esa aclaración, Guerrero dejó claro que no quiere quedar involucrada en ningún escándalo alrededor de la actriz, quien mantiene su relación con Mauro Icardi, a punto de cumplir su primer año.