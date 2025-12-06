Colectivo salió de jujuy con más de tres kilos de cocaína

Durante un control de prevención vial sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 758,5, efectivos de la Sección Seguridad Vial “Sinsacate”, dependiente del Escuadrón 65 “Córdoba”, detectaron una mochila con droga dentro de un colectivo que viajaba desde Jujuy hacia la ciudad de Córdoba.

Mientras inspeccionaban los distintos sectores del transporte de pasajeros, los gendarmes encontraron una mochila sin dueño aparente. Con la presencia de testigos y el apoyo del can detector de narcóticos “Cóndor”, verificaron el interior del bolso y hallaron varios paquetes rectangulares.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de orientación de campo, que arrojaron resultado positivo para cocaína. El peso total del estupefaciente ascendió a 3 kilos 219 gramos.

Intervino el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, que orientó la detención de dos ciudadanas involucradas, y el decomiso de la sustancia.