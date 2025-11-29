25°
29 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

LIGA PROFESIONAL
básquet
distinción
PRIMERA NACIONAL
regional
elecciones
tenis de mesa
Noche de los Museos
inseguridad
alto comedero
LIGA PROFESIONAL
básquet
distinción
PRIMERA NACIONAL
regional
elecciones
tenis de mesa
Noche de los Museos
inseguridad
alto comedero

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Alto Comedero

Fue detenido con cocaína durante un patrullaje

Al notar la presencia policial, arrojó la droga e intentó fugarse.

Sabado, 29 de noviembre de 2025 03:27
UR7 | dependencia donde quedó detenido el inculpado.

Un hombre que poseía diez gramos de cocaína fraccionada, fue detenido durante un patrullaje preventivo.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio tuvo lugar alrededor de las 21.10 en un sector del barrio 280 Viviendas de Alto Comedero de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 43 años caminaba en inmediaciones de un polideportivo, cuando se percató de la presencia de efectivos policiales, se descartó un envoltorio de polietileno e intentó huir. Pese al intento de fuga, el inculpado fue reducido a los pocos metros.

Mientras que el envoltorio fue secuestrado y al abrirlo observaron que contenía diecinueve papeles rectangulares con una sustancia blancuzca.

De inmediato tomó participación personal de la Brigada de Narcotráfico que sometió la droga a un test que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso de diez gramos.

El inculpado fue trasladado a la Unidad Regional 7 (UR7), donde quedó alojado a disposición de la Justicia, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD