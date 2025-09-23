Fehgra Jujuy firmó convenio con municipio

La Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines - Filial Fehgra Jujuy firmó un convenio de entendimiento y cooperación con la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

La firma del acuerdo busca fortalecer el desarrollo del sector turístico y gastronómico en la capital provincial a través de acciones conjuntas que potencien la profesionalización y calidad de los servicios.

En el sencillo acto de firma estuvo Luciano Córdoba, secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy; Cristian Boglione, presidente de la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy; Gabriela Canoniero, directora de Turismo municipal; y Jorge Ramos, representante regional NOA, del Departamento de Capacitación de Fehgra.

El convenio establece un marco de cooperación para la organización de capacitaciones dirigidas a empresarios y trabajadores del sector hotelero y gastronómico, con el objetivo de mejorar la competitividad y profesionalización del rubro.

Córdoba se comprometió en colaborar en la difusión de las actividades, proveer información estratégica sobre el sector y facilitar espacios físicos para la realización de capacitaciones y reuniones.

En la oportunidad se presentó el Torneo Federal de Chefs - Ronda Clasificatoria Jujuy 2025, la cual se realizará en dos instancias: una para establecimientos gastronómicos de Valles y Yungas, y la otra para la Quebrada y Puna.

La capital jujeña será sede de la ronda clasificatoria de Valles y Yungas, hecho celebrado por el secretario de Cultura y Turismo, quien manifestó su apoyo en la difusión del certamen y la disposición de espacios físicos si es necesario.

Con esta actividad ambas instituciones ratificarán su compromiso de trabajar en conjunto para fortalecer el turismo y la gastronomía local, potenciando la formación de profesionales del sector y generando nuevas oportunidades de crecimiento.

En las próximas semanas se avanzará en las primeras acciones de este acuerdo con el dictado de capacitaciones y la confirmación de la sede de la ronda clasificatoria del Torneo Federal de Chefs en San Salvador de Jujuy.