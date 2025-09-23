°
23 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Femicidio de Florencia Sayes
Humahuaca
Monterrico
Onda Estudiantil 2025
LIGA PROFESIONAL
Onda estudiantil
El tiempo en Jujuy
INTA
Femicidio de Florencia Sayes
Humahuaca
Monterrico
Onda Estudiantil 2025
LIGA PROFESIONAL
Onda estudiantil
El tiempo en Jujuy
INTA

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
Edicion Impresa

Fehgra Jujuy firmó convenio con municipio

Se presentó el Torneo Federal de Chefs - Ronda Clasificatoria Jujuy 2025.

Daniel Salas
Martes, 23 de septiembre de 2025 07:10

La Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines - Filial Fehgra Jujuy firmó un convenio de entendimiento y cooperación con la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

La firma del acuerdo busca fortalecer el desarrollo del sector turístico y gastronómico en la capital provincial a través de acciones conjuntas que potencien la profesionalización y calidad de los servicios.

En el sencillo acto de firma estuvo Luciano Córdoba, secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy; Cristian Boglione, presidente de la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy; Gabriela Canoniero, directora de Turismo municipal; y Jorge Ramos, representante regional NOA, del Departamento de Capacitación de Fehgra.

El convenio establece un marco de cooperación para la organización de capacitaciones dirigidas a empresarios y trabajadores del sector hotelero y gastronómico, con el objetivo de mejorar la competitividad y profesionalización del rubro.

Córdoba se comprometió en colaborar en la difusión de las actividades, proveer información estratégica sobre el sector y facilitar espacios físicos para la realización de capacitaciones y reuniones.

En la oportunidad se presentó el Torneo Federal de Chefs - Ronda Clasificatoria Jujuy 2025, la cual se realizará en dos instancias: una para establecimientos gastronómicos de Valles y Yungas, y la otra para la Quebrada y Puna.

La capital jujeña será sede de la ronda clasificatoria de Valles y Yungas, hecho celebrado por el secretario de Cultura y Turismo, quien manifestó su apoyo en la difusión del certamen y la disposición de espacios físicos si es necesario.

Con esta actividad ambas instituciones ratificarán su compromiso de trabajar en conjunto para fortalecer el turismo y la gastronomía local, potenciando la formación de profesionales del sector y generando nuevas oportunidades de crecimiento.

En las próximas semanas se avanzará en las primeras acciones de este acuerdo con el dictado de capacitaciones y la confirmación de la sede de la ronda clasificatoria del Torneo Federal de Chefs en San Salvador de Jujuy.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD