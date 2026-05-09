Recuperan una rueda de auxilio que había sido sustraída

Durante un operativo de prevención realizado en la mañana del sábado, agentes del Grupo Especial Motorizado (G.E.M.) —dependiente de la Dirección de Acción Táctica y Operaciones Policiales (DATOP)— recuperaron un neumático de alto valor que estaba abandonado en la vía pública. El hallazgo se produjo alrededor de las 07:45 en el cruce de las calles Jorge Newbery y Uriondo, en la zona sur de la ciudad.

Mientras realizaban patrullajes de rutina, los motorizados divisaron una rueda marca Firestone, con llanta original de aleación Ford, tirada junto a una camioneta Ford Ranger de color blanco. Al advertir que las características del neumático coincidían con las del vehículo, y tras consultar con vecinos del sector —quienes manifestaron no conocer al propietario del neumático—, los efectivos decidieron resguardar el elemento ante la presunción de que fuera producto de un robo bajo la modalidad conocida como “robarruedas”.

Siguiendo las directivas de sus superiores, los agentes trasladaron la rueda y la entregaron en la Comisaría Seccional 2da, donde quedó formalmente en calidad de secuestro preventivo. Desde la fuerza policial indicaron que se espera que, en las próximas horas, el damnificado se acerque a la dependencia para acreditar la propiedad del neumático y poder recuperarlo.