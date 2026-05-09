Se realiza hoy el concurso de comida al disco en Reyes

El segundo Concurso de comida al disco tendrá lugar hoy desde las 11 en la sede de la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes. En la oportunidad competirán once cocineros, al tiempo que se habilitarán cuatro stands de productos dulces, habrá un espacio de vinos de Tarija (Bolivia) y espectáculos musicales.

La titular de la dependencia municipal, Silvia Isuregui, confirmó la actuación de Oscar Guerrero, Mayra Quipildor, Gustavo Lamas y "Fati" Sosa, quienes animarán el encuentro hasta aproximadamente las 19.

Asimismo está prevista una demostración de alumnos y docentes de la Fundación Sentir.

Por su lado, el chef de la delegación y referente de la organización, David Pilinco, dijo que "los premios para los participantes fueron donados por emprendedores y comerciantes de la zona, incluyendo discos, parrillas, tablas, vouchers para cabañas y otros obsequios, por lo que será un sábado para disfrutar de las destrezas de la cocina".

"La entrada tendrá un costo mínimo destinado a cubrir gastos de organización y espectáculos, invitamos al público a acercarse desde el mediodía para disfrutar de la gastronomía, observar las técnicas de cocina al disco y compartir una jornada familiar en Villa Jardín de Reyes", expresó.

Al concluir destacó "la presencia de un jurado internacional que evaluará las preparaciones gastronómicas".