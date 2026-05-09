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Mañana, rivales, no enemigos

Sabado, 09 de mayo de 2026 00:00

Mañana se jugará el clásico barrial de la Liga Jujeña de Fútbol entre Lavalle vs Cuyaya en "La Tablada" a partir de las 14.30 en femenino y desde las 16.30 en masculino. Y en la previa el técnico Iván Gallardo con el volante Alejandro Zequeiros representaron al "general" y el DT Pablo Miranda con el defensor Federico Genovese, ambos del "bandeño" quienes refutaron el slogan "Rivalidad sí, violencia no".

Además la Policía y la Liga Jujeña diagramaron el operativo de seguridad. Los simpatizantes de Lavalle ingresarán por avenida Córdoba y los de Cuyaya por avenida Santibáñez. Se implementará el programa "Tribuna Segura".

Hoy en "La Tablada" juegan Deportivo El Cruce vs Alberdi.

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