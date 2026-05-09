El Carmen Básquet recibe hoy a Red Star

El equipo sorpresa y sensación de la Conferencia Norte de la Liga Federal de Básquet se presenta hoy nuevamente en su casa.

Con el invicto de ocho encuentros y la punta en solitario, El Carmen Básquet trabaja a doble turno pensando en el partido clave de hoy a las 21.30 ante Red Star de Catamarca en el polideportivo del Colegio Parroquial de la ciudad carmense.

El plantel dirigido por Mariano Javier Aguilar viene de una semana intensa de entrenamientos en el "Marcelino Palentini", con la mira puesta en sostener el gran momento y buscar el 9-0 en el certamen de ascenso del básquet nacional. "El Gigante del Norte" no afloja y el grupo está enfocado en hacer valer la localía.

En la primera rueda, El Carmen se impuso 62 a 52 en Catamarca, con un cierre sólido en el último cuarto. Ahora la revancha será en casa, con el aliento de su gente y la chance de dar un paso gigante hacia la clasificación.

Los jugadores llegaron motivados después de la contundente victoria 83-59 ante 9 de Julio en Salta.

En las prácticas se vio un plantel concentrado, con buena intensidad defensiva y trabajo colectivo en ataque. El cuerpo técnico probó variantes y rotaciones para llegar en óptimas condiciones al duelo de esta noche.

Se espera un polideportivo colmado para acompañar al equipo invicto. La hinchada carmense viene siendo un pilar en cada presentación y el sábado promete ser otra fiesta en las tribunas.

Vale resaltar que El Carmen Básquet es uno de los dos únicos equipos que mantienen el invicto en toda La Liga Federal. Un triunfo ante Red Star lo dejaría muy cerca de asegurar el pase a la siguiente fase.

Las acciones comenzarán a las 21.30, con las expectativas puestas en otro festejo en casa.

Por otro lado, Concepción BB volvió a hacerse fuerte en La Fortaleza y consiguió una ajustada pero valiosa victoria frente a Asociación Mitre por 73-72, en el encuentro suspendido correspondiente a la fecha 6. En un duelo cambiante y de alto voltaje, el conjunto dirigido por Julián Ros logró sostener la ventaja en el cierre gracias a una gran defensa en los segundos finales.

El inicio del partido mostró a un Concepción dominante, con intensidad defensiva y una gran conducción de Lucas Velázquez. Acompañado por Gonzalo Rodríguez y "Yayo" Corbalán, el local comenzó a marcar diferencias rápidamente.

En el segundo período, el "verde" reaccionó y mostró otra cara. Con una defensa mucho más agresiva y ordenada, logró incomodar los ataques del local. Sin embargo, Concepción encontró soluciones desde la rotación del banco, logrando un ajustado triunfo.