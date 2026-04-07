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Internacionales

Donald Trump: “Esta noche morirá toda una civilización”

Así lo expresó el presidente de EE.UU. en su cuenta oficial de Truth Social, en el marco del ultimátum que le dio al régimen iraní. 

Martes, 07 de abril de 2026 09:41

El presidente Donald Trump afirmó que este martes por la noche “morirá toda una civilización" para no volver jamás, en referencia al ultimátum que le dio al régimen iraní para culminar la guerra. 

Así lo expresó Trump en su cuenta oficial de Truth Social: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”. 

“Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?”, se preguntó el mandatario norteamericano. 

Y finalizó: “Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”. 

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