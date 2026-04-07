Muestra “Personajes” De Miguel Vaca

Cuadros en planta baja y en el entrepiso del Centro Cultural “Culturarte” (Sarmiento esquina San Martín), conforman la nueva propuesta de este espacio, en materia de artes plásticas. Está disponible la muestra “Personajes” del artista plástico Miguel

Vaca, y se podrá visitar hasta el próximo 3 de mayo con entrada libre y gratuita.

Esta exposición “desea plasmar acciones y emociones del ser humano en la vida cotidiana, las manifestaciones humanas como el dolor, la alegría, las preocupaciones, un abanico de sentimientos... Los desencuentros, el sentimiento de dispersión que a veces los estados de angustia provocan. Como así también el sentimiento de soledad en la que mucha gente esta inmersa en la actualidad de nuestro mundo cada vez mas individualista, donde los gestos y/o actitudes de solidaridad no son tan frecuentes”, explica el creador en la presentación de su muestra.

“Somos una civilización del espectáculo caracterizada fundamentalmente por el deseo del entretenimiento, la diversión tratando de escapar del aburrimiento. No considero que divertirse no sea válido, claro que no. Pero convertir la idea de pasarlo bien en forma indefinida tiene como consecuencia una banalización de la cultura, una frivolidad expresada en distintos ámbitos: social, en los medios de comunicación, cultural, en la educación...

Tenemos cine, literatura, información light que da como resultado que la población tenga el mínimo esfuerzo intelectual...”, continúa.

Y concluye: “A esto empuja la civilización en la que vivimos. La muestra intenta expresar, manifestar esta condición humana actual”.