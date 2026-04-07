La Libertad Avanza busca obtener dictamen para tratar este miércoles la reforma de la ley de Glaciares

La Libertad Avanza (LLA) junto a bloques dialoguistas pidió una sesión especial para el próximo miércoles a las 15 con el objetivo de debatir el proyecto de reforma de la ley de Glaciares y así cumplir con el pedido de gobernadores aliados que buscan captar nuevas inversiones mineras. La iniciativa se vincula con la posibilidad de impulsar proyectos a través del régimen del RIGI incluido en la Ley de Bases sancionada en 2024.

La sesión especial fue solicitada por los presidentes de bloque del oficialismo y aliados, entre ellos Gabriel Bornoroni por LLA, Pamela Verasay por la UCR, Gladys Medina por Independencia, José Luis Garrido de Por Santa Cruz, Nancy Picón Martínez por Producción y Trabajo y Alberto Arrúa por Innovación Federal.

También firmaron el pedido los libertarios y titulares de comisiones clave, como José Peluc, Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo, además de la secretaria parlamentaria del oficialismo, Silvana Giudici, y el legislador del PRO Javier Sánchez Wrba.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de gobernadores aliados interesados en fomentar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la región de Cuyo. Entre los mandatarios que respaldan la reforma se encuentran Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Los mandatarios ya consiguieron un primer avance con la aprobación de la reforma en el Senado por 40 votos a favor y 31 en contra.

Para que el proyecto pueda tratarse en el recinto, el oficialismo y sus aliados deberán obtener primero un dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, convocado para mañana a las 14.

Para lograr el despacho, La Libertad Avanza y sus aliados necesitarán reunir 18 firmas en Asuntos Constitucionales y 16 en Recursos Naturales, números que estiman alcanzar con el respaldo de legisladores provinciales, la UCR y el PRO.

En una primera instancia se realizará una reunión informativa con la exposición de invitados, entre quienes se incluirían gobernadores provinciales. Luego se avanzará con la firma de los dictámenes correspondientes.

La convocatoria se produce después de las audiencias públicas realizadas el 25 y 26 de marzo, en las que expusieron cerca de 200 oradores de forma presencial y otros 200 de manera virtual entre los más de 100 mil inscriptos. Ese proceso generó el repudio de organizaciones ambientalistas y de bloques opositores.

La Libertad Avanza cuenta con 94 votos propios, ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solo vota en caso de empate o cuando se requieren mayorías agravadas. A ese número se sumarían 11 diputados de Innovación Federal, dos de Producción y Trabajo y alrededor de 21 legisladores de Fuerzas del Cambio, espacio que integran sectores de la UCR, PRO y bloques provinciales.

También acompañarían los tres diputados de Independencia, al menos dos legisladores cordobeses y el bonaerense Nicolás Massot, quienes respaldarían el proyecto impulsado por el Gobierno.