Se movilizan el ecosistema emprendedor del NOA en Jujuy

Jujuy vuelve a recibir al North Valley, el prestigioso ciclo de networking que conecta a los protagonistas de la economía del conocimiento y el emprendedurismo a nivel global. Tras el éxito de ediciones anteriores, la organización ha elegido nuevamente a la provincia para potenciar el desarrollo de negocios en el Norte Grande Argentino.

La cita es este jueves 9 en las instalaciones de Bodega Antropo, a las 19. El encuentro no es solo una conferencia, sino una experiencia curada que reunirá a 100 participantes exclusivos, entre los que se destacan founders, ejecutivos de nivel C (C-levels), inversores y actores clave del ecosistema de innovación.

Patricia Jebsen

El punto de inflexión de esta edición será la participación de Patricia Jebsen como AntiSpeaker. Jebsen, reconocida como una de las voces más influyentes en transformación digital, regresa a Jujuy tras su exitosa presentación a sala llena en el Teatro Mitre el año pasado.

En esta ocasión, bajo el formato de AntiSpeaker, Jebsen ofrecerá una charla cercana y disruptiva sobre un tema crucial en el contexto actual: cuándo reinventarse no es una opción, sino una necesidad. Este formato busca romper la barrera entre el orador y la audiencia, permitiendo un aprendizaje más genuino y estratégico.

North Valley se diferencia de otros eventos corporativos por su enfoque en la conexión real. Los asistentes podrán interactuar mediante una plataforma digital previa al evento para coordinar reuniones y optimizar su tiempo.

Se preseleccionará startups que presentarán sus modelos de negocio frente a un jurado de expertos, buscando visibilidad y capital.

"Más que un evento, es una plataforma de encuentro entre quienes están construyendo el presente y el futuro de los negocios", señalaron desde la organización.

Con este evento, Jujuy continúa posicionándose como un hub estratégico para el talento y la captación de inversiones en el NOA.

Por consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3883293486, los cupos son limitados.