Jujuy Básquet hoy juega en Chaco

Con la serie playoff igualada en uno, los "cóndores" intentarán hacerse fuerte en tierras chaqueñas para quedar a tiro de pasar de ronda ante un rival que tiene el mismo nivel de juego, porque se tratan de dos equipos similares.

La presión la tiene Villa, por ser local, ante su público, y eso puede ser bien aprovechado por el elenco de Guillermo Tasso que tiene un grato recuerdo de la última vez que estuvo en ese escenario, ya que en la fase regular hace dos semanas atrás, fue victoria para sus dirigidos.

Pero en los playoffs es otra cosa la que se escribe en cada "final", más allá que algunos sostengan que es el mismo torneo, el margen de error es mucho más pequeño, una derrota lo deja al rival en la puerta de liquidar la serie, entonces tienen que salir a ganar, pero con el cuidado de que al frente el rival también juega.

Para los jujeños, lo positivo es que todo el plantel está a disposición, por lo que el entrenador puede elegir a los que mejor se encuentren para esta noche partiendo desde la base de ese quinteto inicial que en los últimos juegos solamente varió el conductor, ya que venía siendo de la partida Juan Cruz Marini y en el último partido apostó por Bruno Conti.

Se viene otro duelo clave para los jujeños y todos en la provincia se ilusiona.