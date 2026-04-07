Fecha 4: Liga del Ramal

Se disputó la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga del Ramal de Fútbol en primera división y en cuarta división.

Por la Zona A en La Mendieta terminaron igualados 1 a 1 Río Grande con Social y Deportivo Parapetí en primera. Y en 4ta división fue goleada de Río Grande 5 a 1 sobre Parapetí.

Por la Zona B, Atlético La Esperanza en el estadio "Fernando Sembinelli" le ganó por 5 a 2 Atlético La Merced. En tanto que en la 4ta división también festejó la "furia verde" al superar por 3 a 1 a Atlético La Merced.

Mientras que por la Zona A, Atlético Providencia goleó por 3 a 0 Atlético El Polo en la cancha del Club Providencia. Del mismo modo en 4ta división, Atlético Providencia se tomó revancha y venció 3 a 2 a Atlético El Polo.

Así también por la Zona B, Independiente en su casa fue vapuleado por Deportivo Rodeíto que se impuso por 4 a 0. Y en 4ta división si pudo festejar Independiente que derrotó 3 a 2 a Deportivo Rodeíto.

Y en el duelo interzonal se disputó el clásico sampedreño en el estadio "Fortín" del barrio Belgrano donde Atlético San Pedro (Zona A) superó por 2 a 0 a Tiro y Gimnasia (Zona B). Y en 4ta división también fue triunfo para los "millonarios", 1 a 0, sobre Tiro y Gimnasia.

La tabla de posiciones de la Zona A tiene puntero a Atlético San Pedro con 12 puntos, 2º El Polo 6, 3º Parapetí y Providencia 5 y 4º Río Grande 2. Y en la Zona B: 1º Tiro y Gimnasia 9, 2º Deportivo Rodeíto 7, 3º La Merced 6, 4º La Esperanza 4 y Independiente 0.