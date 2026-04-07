"Es partido a partido", dijo Álvarez

El arquero titular de Gimnasia y Esgrima pasó por los micrófonos de El Tribuno de Jujuy luego de la victoria del conjunto "albiceleste" sobre Patronato de Paraná por 2 a 0 en el marco de la fecha .

Milton Álvarez, golero en cuestión, se refirió primero a lo importante de que todos estén para aportar en este "lobo" modelo 2026: "Todos son importantes, los chicos que entran son los que sostienen el partido, los que le dan un cambio de energía con aire nuevo, así que más allá de los nombres, el equipo está por arriba de todo".

Gimnasia está en lo alto de la tabla de posiciones de la zona B, comparte la cima de las posiciones con Tristán Suárez, ambos con 15 unidades pero el "lechero" tiene mejor diferencia de gol por eso ocupa el primer lugar de la clasificación, en este contexto, el guardameta "albiceleste" dijo: "Es un torneo muy largo recién van 8 fechas, hay que sacar la mayor cantidad de puntos que se pueda porque siempre hay un momento del torneo que todos los equipos sin excepción entran en un bache en el que no pueden sumar o hay empates muy seguidos, entonces tenemos que encontrar la regularidad con la que venimos estos últimos partidos. Es importante no perder".

En cuanto al funcionamiento defensivo cuestionado por no ser de lo mejor (si bien es cierto que en lo poco que va del campeonato ya sufrió distintas bajas por diversos motivos), Álvarez comentó: "Son cuestiones de juego, a veces estas más firme y ganás más duelos. Creo que son momentos hay que encontrar la regularidad".

Gratitud a la hinchada. "Agradecemos que la gente esté ilusionada, el esfuerzo vale la pena, estamos contentos porque ganamos pero esto es partido a partido", manifestó el golero exIndependiente de Avellaneda.

En tanto, anoche a última hora, se confirmó que Rubén Forestello dejó de ser el entrenador de Patronato después de la derrota en Jujuy. Vale recordar que el "lobo" también selló el destino a Alfredo Grelak y Ricardo Pancaldo, extécnicos de Quilmes y Chaco For Ever, quienes tras las respectivas caídas en manos del equipo jujeño fueron despedidos.

Amistoso

Tras el duelo del último domingo ante Patronato, Hernán Pellerano le dio rodaje a quienes sumaron pocos minutos el domingo. Ayer se jugó un amistoso versus Zapla. El resultado fue un contundente 4 a 0 que demuestra que hay competencia interna en el plantel

La intención de Pellerano fue clara: mantener el ritmo competitivo en todo el grupo. Con un equipo compuesto por varios nombres que habitualmente esperan su chance. Los goles de Federico Paradela y Octavio Bianchi encaminaron la jornada, mientras que Diego López y Juan Franzoni sellaron la cuenta.

El once fue: Ramos Mingo; López, Villarreal, Dematei, Lazarte; Pinto, Pombo, Paradela, Casa, Cachi y Bianchi.

La rotación en la segunda parte con los ingresos de Gómez, Sánchez, Varela, Maldonado y Zambrano no resintió la estructura. Esta respuesta del "equipo B" fue una gran noticia para el entrenador, que necesita variantes frescas para afrontar la exigencia del torneo de la Primera Nacional.