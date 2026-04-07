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Deportes

Arrieta, Alberdi y Vinalito son líderes del Apertura

Se disputó la 4º fecha del certamen que se disputa en 3 zonas y que mostró un gran nivel de juego.

Martes, 07 de abril de 2026 00:00

Pasó la 4º fecha del Torneo Apertura "Matías Alfonso" de la Liga Regional Jujeña de Fútbol que se disputa en tres zonas y donde mantiene puntero a Herminio Arrieta con 9 unidades en la Zona A, Sportivo Alberdi con 7 puntos en la Zona B y Municipal Vinalito con 7 unidades.

La tabla de posiciones marca que en la Zona A lidera Arrieta con 9 puntos, Zona B Alberdi con 7 y Zona C Municipal Vinalito con 7.

Entre algunos de los resultados se dio el triunfo de Alberdi por 2 a 1 sobre Central Norte en el estadio "Ángel Lamas". Cristian Segobia con un "doblete" pudo darle el triunfo a los "tigres". El empate transitorio del "cuervo" lo anotó Carrizo. Además Bancario cayó de local con Peñarol que se impuso por 3 a 1 y Defensores de Fraile Pintado goleó por 3 a 0 a Juventud Unida en la ciudad "tomatera".

En el Complejo Deportivo Municipal "Juan Domingo Perón" de Yuto, Cady termino el encuentro con una goleada por 6 a 0 sobre Unión Calilegua. Un partido de fútbol atildado por el equipo "naranjero", no así para el elenco calileguense por tener muchos chicos haciendo sus primeras experiencias en 1° división. "Es un equipo en etapa de transición y formación", comentó su técnico el profesor Javier García.

Por su parte Defensores de Yuto, último campeón de Liga Regional 2025, con un proceso de más de 2 años juntos y bien aceitado en su juego pudo transformarlo en victoria. La "naranja mecánica" contó con los goles de Martín Parada y Jonatan Silva que cada uno marcó un "doblete", el resto fueron de Lucas Segundo y Sergio Castillo.

Por otra parte, el Club Sportivo Alberdi cumplió 94 años". El 5 de abril de 1932 fue fundado unos de los clubes más queridos de Libertador General San Martín. Y en el día de su cumpleaños dirigentes reconocieron a algunos de sus socios vitalicios, esos que representan lealtad, amor, pasión y sin duda son parte de su historia. Sara Cabrera de Guiberguis, más conocida como "Bebi", dijo entre risas que "yo era la botinera de los años 65", esposa y madre de dos grandes jugadores que tuvo el club. Luis Carrizo, jugador, indicó "verlo crecer al club para mi es una cosa increíble". Oscar Cil, jugador y exdirigente, dijo "para mí Alberdi es una pasión inmensa. Recuerdo con alegría como un gran acontecimiento cuando le ganamos en San Pedro a Ledesma. Teresa Rodríguez, a ella no le importaba si había lluvia o sol. Entre llantos y risas siempre acompañó al club. Además, de seguir al "tigre" fue dirigente y trabajó desinteresadamente para ver crecer a Alberdi. Ella lleva puesta en su espalda una bandera que dice: "Alberdi sos la pasión de mi vida", sostuvo.

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