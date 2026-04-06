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Lunes con marcado descenso de temperatura

Se espera una máxima de 18°C y vientos que cambiarán de dirección hacia la noche.

Lunes, 06 de abril de 2026 07:55

San Salvador de Jujuy arranca la semana con condiciones climáticas cambiantes. Según el pronóstico, durante la mañana se registrarán lloviznas, mientras que por la tarde y la noche se prevén tormentas aisladas.

La temperatura mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 18°C. Hacia la noche, el termómetro descenderá nuevamente hasta los 15°C.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, por la mañana se ubica entre el 10% y el 40%. En cambio, durante la tarde y la noche asciende hasta un rango del 40% al 70%.

El viento soplará desde el sudoeste durante la mañana con una velocidad de 0 a 2 km/h. Por la tarde y la noche, la velocidad aumentará hasta los 13-22 km/h, primero con dirección norte y luego cambiando al sur.

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