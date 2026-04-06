Lunes con marcado descenso de temperatura

San Salvador de Jujuy arranca la semana con condiciones climáticas cambiantes. Según el pronóstico, durante la mañana se registrarán lloviznas, mientras que por la tarde y la noche se prevén tormentas aisladas.

La temperatura mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 18°C. Hacia la noche, el termómetro descenderá nuevamente hasta los 15°C.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, por la mañana se ubica entre el 10% y el 40%. En cambio, durante la tarde y la noche asciende hasta un rango del 40% al 70%.

El viento soplará desde el sudoeste durante la mañana con una velocidad de 0 a 2 km/h. Por la tarde y la noche, la velocidad aumentará hasta los 13-22 km/h, primero con dirección norte y luego cambiando al sur.