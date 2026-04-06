Palpalá sumó nuevo “camión compactador” 0km

En medio de un complicado contexto económico nacional, el municipio de Palpalá concretó la compra de una nueva unidad de alta tecnología, que servirá para ampliar y reforzar el servicio de recolección de residuos en todos los barrios de la ciudad.

Desde el municipio de Palpalá destacaron que la flamante unidad, se suma a la anterior adquirida el año pasado, pasará a reforzar la flota de vehículos de limpieza que el municipio adquirió en los últimos años, ampliando y optimizando el servicio de recolección de residuos.

La nueva adquisición se trata de un camión con 22 metros cúbicos de capacidad y con compactador de carga trasera. El nuevo camión es el segundo en su tipo, que adquiere la gestión y que cumplirá la función de abarcar tres barrios por sus características. En ese sentido resaltaron que ahora la ciudad cuenta con 8 vehículos compactadores y 2 volquetes destinados a la recolección de residuos.

También resaltarion que la compra del nuevo vehículo, se logró con el aporte de todos los vecinos (alrededor del 15% de la población) que, a pesar de la difícil situación económica del país, los vecinos continúan realizando sus aportes para que la ciudad siga creciendo.

En ese marco, el jefe de la comuna palpaleña señaló que “continuando con una administración transparente de los recursos que aportan todos los vecinos, compromiso que hemos asumido desde el principio de nuestra gestión, hemos concretado con recursos propios y gracias al aporte de los vecinos que cumplen con sus tributos, la compra de un nuevo camión compactador, con el objetivo de brindar un servicio óptimo de recolección de residuos, ampliando nuestra capacidad operativa y beneficiando a todos los sectores de Palpalá”.

El intendente también anunció que este año se prevé la compra de un nuevo vehículo destinado para mejorar el traslado de los alumnos del Centro de Día “Oscar López”.