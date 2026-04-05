Crece la Escuela Municipal de Ciclismo Kids

La primer Escuela Municipal de Ciclismo Kids sigue creciendo en San Pedro de Jujuy. Impulsada por el municipio, se desarrollan clases en distintos puntos de la ciudad y por la cantidad de chicos, se procedió a la entrega de cascos.

Julio Bravo, jefe comunal, estuvo presente en Parque Lineal II ubicado en el sector de La Nueva Ciudad viviendo "una nueva jornada de esta escuela de ciclismo municipal destinada para los niños y niñas".

"Desde el municipio realizamos la entrega de los cascos para que cuando los chicos practiquen puedan hacerlo de manera seguro, tal como corresponde", subrayó al tiempo que recordó "hace un par de semanas sumamos nuevas bicicletas para todos los chicos que deseen sumarse y no cuenten con una bici, lo puedan hacer".

Durante la entrega de los cascos protectores, Julio Bravo remarcó que "los niños muy inteligentemente respondieron ante la pregunta que le hicieron sobre para que sirve el casco, resaltaron que, para proteger la cabeza, cosa que no entienden los miles de motociclistas que circulan por nuestra ciudad".

Con estas acciones "seguro este año será de crecimiento constante del ciclismo en nuestra ciudad, de la escuela municipal que es gratuita y a la cual invitamos a todos los niños de San Pedro, a los padres, a las madres de los chicos, que traigan a sus hijos a la escuela de ciclismo, es todo gratuito", sostuvo el Intendente sampedreño.

La primer Escuela Municipal de Ciclismo de niños y niñas desarrolla actividades en distintos puntos de la ciudad, por lo que se explicó que los martes y jueves se encuentran en barrio Zarzoso ubicado sobre calle Matero y Claverie desde las 18 hasta las 20, mientras que los miércoles están en Parque lineal II ubicado sobre plaza del barrio San Antonio desde las 18 hasta las 20.

Cuenta con las clases a cargo de los instructores Gonzalo Rocha y Yamil Soria, acompañados por el titular del Departamento de Deportes Extremos, Gabriel Rocha.

San Pedro de Jujuy es sinónimo de deporte en la provincia, el intendente Julio Bravo a lo largo de estos años, desde que llegó al ejecutivo, tomó como bandera trabajar fuerte apostando a todas las disciplinas, desde las populares como ser fútbol, vóley, básquet, hasta las no tantas como ser patín carrera, ciclismo, hóckey, entre otras actividades.

Por eso, destacó que "en San Pedro hay deportes para el gusto de todos los niños, las niñas de nuestra ciudad, para los jóvenes, mayores, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, hay en cada barrio distintas actividades, todas gratuitas".

Porque "el deporte cambia la vida de las personas, es una herramienta fundamental en la lucha contra las adicciones, los sacamos del ocio, de la calle, en este caso con las bicicletas, seguimos impulsando el crecimiento de esta disciplina, promoviendo hábitos saludables y acompañando a las nuevas generaciones en cada pedaleo", opinó.

Por otro lado, recordó que "tenemos más de 30 ligas municipales, fútbol en todas las categorías, desde los más pequeños hasta los juveniles, tanto para damas como para caballeros, mixto, vóley, básquet, hóckey, brindando contención a todos, sumado a la Liga de Deporte Adaptado que logramos regionalizarla".

Por último, recordó que mañana desde las 18.30 en "Bulevar de Agua" ubicado sobre avenida 25 de Mayo, se realizará el desfile de todas las escuelas municipales como así también instituciones privada.