Un exitoso encuentro de poetas en la bella Lozano

Como cada año, el último sábado de marzo se lleva a cabo una nueva edición del Encuentro de Poetas en Lozano. En esta oportunidad, la quinta edición se realizó el 28 pasado en la Posta los Sauces, consolidándose como un espacio cultural significativo dentro de la provincia de Jujuy. “Este encuentro tiene como principal objetivo promover el arte, la poesía y la cultura, generando un ámbito de intercambio y expresión para poetas, escritores y aficionados de la literatura.

En esta edición se puso especial énfasis en la valorización y difusión del patrimonio cultural y literario de nuestra localidad y de toda la provincia, fortaleciendo así nuestra identidad a través de la palabra”, dijo Brian Chañe, gestor cultural y organizador de la iniciativa. Agregó que el evento fue declarado de interés legislativo mediante un proyecto presentado por la diputada Mariela Ortiz, y también fue reconocido como de interés provincial, destacando su relevancia cultural y su aporte al desarrollo artístico de Jujuy. Durante la jornada se vivieron emotivos momentos de recitado, donde la poesía se convirtió en un fiel reflejo de nuestra historia, nuestras costumbres y diversas manifestaciones socioculturales.

Asimismo el encuentro contó con la participación musical del Dúo Sivila y amigos, que acompañó con su arte la propuesta poética y con la exposición de una obra de la artista Raquel Bonillo, enriqueciendo aún más la experiencia cultural, en un escenario rodeado de la naturaleza. La actividad, organizada por Brian Abel Chañe, contó con el acompañamiento y apoyo de la Secretaría de Cultura de la Provincia y de la Municipalidad de Yala. Se destacó la presencia del secretario de Cultura José Rodríguez Bárcena y de la concejal yaleña Gisela Alavar, quienes acompañaron la jornada y resaltaron la importancia de estos espacios para el desarrollo cultural de la comunidad de Lozano.

ENTORNO MARAVILLOSO | COMO TELÓN DE FONDO DEL MOMENTO MUSICAL.

En el marco de la campaña “Páginas que encuentran destino”, la escritora Isabel Zelaya realizó una valiosa donación de libros que serán destinados a la biblioteca de un colegio secundario de la jurisdicción de Yala, contribuyendo así al acceso a la lectura y al fortalecimiento educativo. Formaron parte de esta edición los poetas y artistas Gladis Gutiérrez, Celeste Milagros Mamani, Norma Dolores Fascio, Miriam Carrizo, Daniel Guido Ruiz, Ofelia Beatriz Ochoa, Luisa Aydee Cuse Mendoza, Mario Fidel Tolaba (La Quiaca), Isabel Zelaya (Humahuaca), Santiago Daniel Siles, Rosana Elizabeth Ruiz (Yala), Elida Andrea Llampa, Cristian de Jesús. En el ámbito musical participaron Elio Alejandro Gutiérrez, Alfredo Sebastián Sivila, Pablo Andrés Medrano, Sergio Enrique Vaca, Gloria Analía Sivila, Miguel Ángel Sala, Eva Magdalena Márquez y Nilfa Méndez.

El registro fotográfico estuvo a cargo de Kevin Armella, quien documentó los momentos más significativos de la jornada. “Como organizadores es importante destacar que este encuentro se construye colectivamente entre poetas, escritores y aficionados a la literatura. Año tras año, el evento crece, sumando nuevas voces y fortaleciendo el entusiasmo de quienes encuentran en este espacio un lugar para compartir sus obras. Resulta muy valioso observar cómo el público acompaña y revaloriza la poesía como una expresión artística fundamental. En Lozano, la poesía siempre tiene un lugar en cada evento cultural, reafirmando su presencia sobre el escenario”, sostuvo Chañe.

Expresó además que Lozano sigue posicionándose como un espacio cultural activo y en constante crecimiento dentro de la provincia, se convierte en un punto de encuentro para la poesía y las expresiones artísticas, promoviendo la circulación de artistas y el intercambio cultural.

Este tipo de actividades permiten visibilizar a la localidad como un escenario donde la cultura tiene un rol central, fortaleciendo su identidad y su presencia en el circuito cultural jujeño. La actividad finalizó con entrega de certificado a los participantes y una degustación de dulces regionales.