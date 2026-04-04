Un hombre detenido por el intento de femicidio en Perico

Un hombre residente del barrio San Nicolás de la localidad de Pampa Blanca fue detenido en las últimas horas y según las primeras investigaciones, estaría involucrado en la captación, abuso sexual, brutal agresión y provocar graves quemaduras en el cuerpo de una joven madre, que en estos momentos continúa peleando por su vida.

Una fuente cercana al caso, le confió a nuestro diario que la detención se dio esta mañana tras la orden de tres registros domiciliarios del Juzgado de Violencia de Género, dos en Pampa Blanca y uno en la localidad de Aguas Calientes.

De los primeros datos recabados en la investigación penal preparatoria, se desprendió que Marisol García (29) había viajado la mañana del martes desde la ciudad de San Pedro de Jujuy, de donde es oriunda, hasta la ciudad de Perico, para realizar unas compras en la feria minorista.

En esas circunstancias, la mujer habría sido interceptada por el hombre que en estos momentos se encuentra a disposición de la Justicia, quien la atacó sexualmente e intentó asesinarla, no solo estrangulándola, sino que además le arrojó un líquido inflamable y quemó gran parte de su cuerpo.

Los investigadores llegaron a estos datos, luego de analizar las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, pero además del registro de geolocalización del teléfono celular de la víctima, que logró establecer el recorrido que hizo desde la feria hasta la zona de rural de Alto Verde de Perico, donde fue hallada por los efectivos de la Brigada de Investigaciones.

Los familiares de Rocío García desde un primer momento descartaron que el ataque podría haberse producido por alguien de su entorno y si bien aclararon que hace pocos meses había terminado una relación sentimental con un hombre oriundo de la localidad salteña de Güemes, había quedado en buenos términos y continuaron manteniendo contacto.

Con la reciente detención del hombre oriundo de Pampa Blanca, esta hipótesis se confirmó, porque el inculpado no tiene ningún tipo de relación con García.

La Fiscalía especializada en estos tipos de delitos, en las próximas horas solicitará una audiencia imputativa, para calificar el hecho por la presunta autoría de "homicidio agravado por mediar violencia de género en grado de tentativa".

Es decir que el primer hilo investigativo que tienen los pesquisas, es que la joven fue interceptada en la vía pública y privada ilegalmente de su libertad.

Marisol García continúa internada en la sala de cuidados intensivos del hospital "Pablo Soria" en coma inducido y respirador mecánico. Tiene casi la totalidad del tórax quemado, como así también el cuello y el brazo izquierdo y su diagnóstico es crítico.

Según los primeros reportes médicos, la mujer de 29 años fue abusada sexualmente y brutalmente agredida, además de intentar asesinarla esntrangulándola, es por eso que los investigadores no descartan que puedan haber participado más personas en el intento de femicidio.