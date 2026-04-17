Entrega de material deportivo a escuelas municipales

Desde la Municipalidad de San Pedro se realizó la entrega de elementos deportivos a las diferentes escuelas municipales que a lo largo del año desarrollan actividades de forma gratuita a la comunidad.

"Son equipamientos deportivos para que el deporte en nuestra ciudad se siga practicando", manifestó el intendente sampedreño, Julio Bravo.

Las escuelas beneficiadas organizan actividades para todas las edades, desde niños de 3 y 4 años hasta adultos mayores, de manera totalmente gratuita, con el objetivo de promover la actividad física en los distintos barrios de San Pedro.

Además de la provisión de materiales, se informó que durante el transcurso del año se trabajará en la mejora de la infraestructura para la práctica deportiva, mediante la reparación y puesta en valor de los diversos polideportivos de la ciudad.