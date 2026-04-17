Perico festeja a lo grande su 59° aniversario con la “Expo Ciudad”

La ciudad de Perico se prepara para festejar un nuevo aniversario con una propuesta pensada para toda la familia. La “Expo Ciudad” se realizará los días 18 y 19 de abril en el Complejo SOT (OSPIT), con entrada libre y gratuita, desde las 18 horas.



Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer stands de empresas y emprendedores locales que ofrecerán y exhibirán sus productos. Además, habrá un parque de diversiones destinado a los más chicos, sumando entretenimiento para todas las edades.

El evento también contará con una nutrida grilla de espectáculos en vivo, con la participación de artistas como Alma Chaqueña, Carafea, Pitín Zalazar, Patatón, Darío Flores, Grupo Amistad, Axel Cumbia Base, El Chango Sánchez, Mili y Los Primos, Wara Catpachay, La Banda del Agus y Los del Fogón. A esto se sumarán academias de danza que aportarán color y tradición a cada jornada.

Desde la organización invitan a la comunidad a sumarse y ser parte de esta celebración que pone en valor la cultura, la producción local y el espíritu festivo de la ciudad.