Triple fondo profesional esta noche en Luján

Esta noche desde las 22, habrá triple fondo profesional en Club Deportivo Luján. Marcos Silvetti cruzará guantes con el peruano Darwin Espinoza en combate internacional que tendrá como antesala a los jujeños Santiago Ramos y Ariel Quispe, y la interprovincial Federico Peñarrieta con el salteño Eloy Pereira.

La velada es organizada por Silvetti Promotions y contará con la fiscalización de la flamante comisión normalizadora de la Federación Argentina de la especialidad que tiene a Gustavo Ibáñez como titular.

Tener tres peleas profesionales no sucede todos los fines de semana en nuestra provincia, por eso es algo que se debe aprovechar, primero para seguir apoyando a nuestros grandes valores del boxeo sin cabezal y segundo acompañar a la organización que hace un esfuerzo económico importante para traer estos combates, hasta de carácter internacional.

Además de permitirle a los jujeños sumar experiencia de local, sabiendo que los fallos dudosos siempre están cada vez que les toca salir a otro punto del país, ya que en el boxeo es moneda corriente.

"Piky" Silvetti intentará seguir por la buena senda, tiene un palmarés positivo, que intentará estirarlo ante el peruano "Matador" Espinoza que viene con las intenciones de cortar el buen momento del crédito local.

Habrá entradas generales desde 8 mil pesos, VIP 12 mil pesos y la VIP con mesa para 5 personas, incluye una pizza y una gaseosa, 100 mil pesos.

Antes de las peleas profesionales, se realizarán siete peleas más, todas amateur con la presencia de Iris Vedia ante Karen Galián, Abigail González cruzará guantes con Melanie Hinkley, después será el turno de Brian Flores con Álvaro Riveiro, Lautaro Otaola se medirá con Bruno León, Javier Medina hará lo propio con Fabrizio Mamani, además Marcos Cerpa se cruza con Marcos Sajama, completan Facundo Orlandi con Fabrizio Galván.