River y Boca se ponen a punto para el Superclásico

River y Boca se enfrentarán este domingo a partir de las 17 en el estadio "Monumental", en la que será una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

Ambos equipos llegan en un buen momento, ya que arrastran rachas más que interesantes en el torneo local y están bien posicionados en sus respectivas competencias internacionales.

Luego de lo que fue la traumática renuncia de su exdirector técnico Marcelo Gallardo, River pudo conseguir una muy buena regularidad tras la llegada de Eduardo "Chacho" Coudet. Esto se debe a que el millonario" ganó sus últimos cinco partidos en el Torneo Apertura, para escalar hasta la segunda posición en la Zona B. Incluso en la última fecha consiguió un gran triunfo como visitante por 2 a 0 ante Racing.

En lo que respecta al plano internacional, el club de Núñez disputa la Cosa Sudamericana, donde marcha primero en el Grupo H con cuatro puntos, después del discreto empate en su debut frente a Blooming en Bolivia y el triunfo 1 a 0 sobre Carabobo de Venezuela con mayoría de suplentes.

Boca, por su parte, pudo salir del camino de la irregularidad y su director técnico, Claudio Úbeda, parece haber encontrado cierta estabilidad después de unos meses turbulentos.

El "xeneize" llegará al Superclásico con un invicto de 12 partidos, que había comenzado con ciertas críticas debido a la gran cantidad de empates, aunque en las últimas semanas mejoró su imagen ya que ganó en cuatro de sus últimas cinco presentaciones.

Esto les permite ubicarse cuartos en la Zona A del Torneo Apertura con 21 puntos, a solo cuatro del líder que es Vélez. Como si esto fuera poco, tuvieron un inmejorable inicio en la Copa Libertadores, producto de los muy buenos triunfos por 2 a 1 como visitante ante la Universidad Católica de Chile y la goleada 3 a 0 a Barcelona de Ecuador en "La Bombonera".