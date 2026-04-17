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Policiales

Preocupan los casos de abigeato denunciados

Los productores rurales sospechan de una misma red delictiva.

Viernes, 17 de abril de 2026 00:00
SECCIONAL 3º | UNA DE LAS SEDES POLICIALES DONDE SE DENUNCIARON LOS HECHOS.

Luego de una nota publicada por nuestro diario, sobre hechos de inseguridad y casos de abigeato en la localidad de Tiraxi y zonas aledañas, vecinos de otras localidades se mostraron sumamente preocupados por el robo de ganados y sospechan que podría tratarse de una misma red delictiva.

Vecinos de las localidades de Tilquiza, La Cuesta, Los Blancos, El Cucho, Las Capillas y Las Escaleras manifestaron su preocupación por los hechos de inseguridad que se vienen registrando en los últimos tiempos y además manifestaron la necesidad de poder reunirse con la cúpula policial, para poner fin a estos hechos.

El grupo de vecinos que se hizo presente a la redacción de El Tribuno de Jujuy manifestó en primer lugar el temor de identicarse porque sospechan que los "cuatreros" son allegados o pertenecen a la misma comunidad, pero dejaron sentado que las denuncias por abigeato fueron realizadas en las Seccionales 3º de Chijra, 50º de Campo Verde y 23º de la ciudad de Palpalá.

Los demandantes sostienen que los delincuentes conocen el lugar y cuentan con movilidad. Toman los animales vacunos que pastan por la zona y los faenan ahí mismo. "Son personas que desde hace varios meses vienen matando animales y realizan el mismo recorrido, por la ruta provincial 35 y 20, sin ser controlados", dijo uno de los productores.

Los pobladores manifestaron la necesidad urgente de proteger a sus animales, que es la principal fuente de subsistencia de las familias rurales.

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