Penitenciario alcoholizado provocó un siniestro vial

Un efectivo del Servicio Penitenciario de la provincia resultó ileso tras protagonizar un vuelco a bordo de su auto en la ruta nacional N° 34, a pocos kilómetros de la localidad de Arrayanal, en el departamento San Pedro. El conductor dio positivo en el control de alcoholemia y los agentes policiales que concurrieron al lugar, hallaron envoltorios de marihuana que salieron despedidos del vehículo.

El siniestro vial fue advertido días pasados por la mañana, en momentos que el Sistema 911 recibió el alerta acerca de un auto volcado a un costado de la ruta 34, en el kilómetro 1.201 a la altura de un cañaveral.

Por esa razón, alrededor de las 8.30 se constituyó en el lugar una comisión policial junto al Same a pocos kilómetros al norte de la localidad de Arrayanal. Allí, en una zona de plantaciones de caña de azúcar se encontraba volcado en posición invertida un auto marca Volkswagen Gol de color gris.

El único ocupante era un efectivo del Servicio Penitenciario Provincial con su uniforme reglamentario, quien fue entrevistado por los agentes policiales. El protagonista se presentó como agente de la fuerza mencionada y que viajaba desde la ciudad de San Pedro rumbo a Chalicán, para iniciar su jornada laboral.

Con respecto a la salud del protagonista, resultó ileso y no fue necesario trasladarlo a un hospital para que sea asistido.

También, por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el personal de la Secretaría de Seguridad Vial le practicó la prueba de alcoholemia al integrante del Servicio Penitenciario, la cual dio positivo.

Por otro lado, entre las pertenencias que salieron despedidas del rodado en el vuelco, los agentes que intervinieron hallaron una bolsita transparente con dos envoltorios de una sustancia vegetal. Esta fue secuestrada y trasladada a la Brigada de Narcotráfico, en donde se realizó la prueba química que confirmó que se trataba de marihuana.

En la reconstrucción del incidente vial, de acuerdo a la información que pudo recabar este diario, el conductor circulaba por la ruta 34 en sentido sur-norte con destino a su lugar de trabajo. En ese contexto, por causas que son motivo de investigación, el uniformado perdió el control de su auto, se salió de la cinta asfáltica y volcó en la banquina del carril contrario.

Finalmente, los uniformados se comunicaron con el ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que se inicie una investigación penal preparatoria por accidente de tránsito, que se preserve el escenario del hecho y que el personal de Criminalística realice el peritaje correspondiente.