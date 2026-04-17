Kiara Pineda se quedó con la segunda fecha

Se lucieron. En Mar del Plata, la delegación de la Asociación Única de Karate tuvo un saldo positivo en la Copa Atlético, segunda fecha del ranking nacional que hace disputar la Federación Argentina de la especialidad al lograr cinco medallas, una de oro y cuatro de bronce.

Kiara Pineda otra vez se quedó con lo más alto del podio ratificando su condición de número uno del país en la categoría 14-15, modalidad kata, sumando valiosos puntos luego de lo que fue el buen inicio de temporada que tuvo.

Sucede que recordemos, la jujeña ya ganó el Open de Rosario durante el mes pasado en la ciudad rosarina de la provincia de Santa Fe, por lo que había logrado sostener ese primer puesto con el cual culminó la temporada pasada.

Pero no fue la única que logró medalla, sino en líneas generales, la delegación de la Asociación Única de Karate tuvo una actuación muy buena, porque estuvo presente con cuatro karatecas más de las cuales todas lograron subirse al podio en las instalaciones de Club Once Unidos.

Lautaro Hinojosa en kumite ranking 14-15 años, peso hasta 57 kilogramos, fue tercero, lo mismo que Tahiel Audamas en kumite ranking, 14-15 años en categoría hasta 70 kilogramos de peso corporal.

La otra presea bronceada llegó con Julieta Siufi en Kumite Ranking 16-17 años, 58 kilogramos, también sumando puntos y siendo una de las competidoras de gran crecimiento teniendo en cuenta que el año pasado fue medallista en la final nacional de los Juegos Evita.

Por último, Juan Pablo Montañez también se subió al podio al quedarse con el bronce en kumite 16-17 años, peso 61 kilogramos.

Junto a los karatecas viajó Alejandra Pasallo, fue la entrenadora designada para esta oportunidad presenciando y acompañando a cada uno de los competidores en sus respectivas presentaciones.

En cuanto a la parte arbitral fue representada por Facundo Pineda, árbitro internacional y actual presidente de la Asociación Única de Karate de la provincia, quien forma parte de la Comisión de Arbitraje de la Federación Argentina de Karate.

Ya de regreso a la provincia, los competidores descansaran y en los próximos días retomarán los entrenamientos.