El domingo se corre en León

Todo preparado para vivir la tercera actividad del programa "Desafío TTT" que cubre trekking, trail y triatlón. Por ello, ayer se realizó la presentación oficial del Trail de León por el Día Grande de Jujuy en el salón de la casa cultural "Macedonio Graz".

Impulsado por el Gobierno de Jujuy a través de la Secretaría de Deportes, se espera una importante cantidad de participantes entre todas las categorías y las diferentes distancias.

Aldana Noseda destacó que el principal objetivo es que el trail se consolide como una verdadera fiesta deportiva, en contacto con la naturaleza que caracteriza a Jujuy. Asimismo, señaló que "la idea es llevar a la provincia al mundo y posicionarla en los mejores escenarios deportivos".

Por otra parte, adelantó que el próximo evento de gran convocatoria se realizará en mayo en el predio Tierra Brava, en San Pedro.

El punto de encuentro será el polideportivo de la localidad de León, con un trabajo articulado entre distintos organismos provinciales como Salud, Seguridad, Defensa Civil, Incendios Forestales y Seguridad Vial, entre otros.

Pero la gran novedad, durante la jornada también se desarrollarán propuestas destinadas a niños y niñas, con circuitos de destrezas, competencias, juegos y actividades físicas en un espacio especialmente acondicionado.

Además se dispondrán puestos de hidratación para deportistas y público en general que desde el equipo de la Secretaría de Deportes de la provincia contarán.

Esto, sumado a la participación de emprendedores locales ofrecerán una variedad de comidas y bebidas regionales en puestos que estarán ubicados en la feria artesanal del lugar.