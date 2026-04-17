Dos bajas de peso en el once de Chacho Coudet

River sufrió dos bajas sensibles de cara al Superclásico frente a Boca: Juan Fernando Quintero y Fausto Vera quedaron descartados tras confirmarse sus respectivas lesiones.

Según se pudo saber, ambos futbolistas terminaron con molestias físicas luego del partido ante Carabobo por la Copa Sudamericana y, tras someterse a estudios médicos, se determinó que no estarán disponibles para el encuentro vital del próximo domingo.

En el caso de Vera, el mediocampista sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla, con un tiempo estimado de recuperación de entre dos y tres semanas. Por su parte, Quintero presenta una lesión muscular en la zona del psoas, que le demandará al menos una o dos semanas fuera de las canchas.

De esta manera, el entrenador deberá rearmar el mediocampo para uno de los partidos más importantes del semestre, en un contexto donde el "millonario" pierde tanto una pieza habitual en la contención como una alternativa clave en la generación de juego.

En tanto, en la vereda del frente, ya se informó oficialmente sobre la ruptura del ligamento que tuvo el golero Agustín Marchesín, por lo que es un hecho que al lugar bajo los tres palos lo ocupará el joven Leandro Brey, en el Superclásico.