Sigue castración y vacunación de las mascotas

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de actividades que se desarrollará durante la semana con el quirófano móvil y los operativos de vacunación y registro de mascotas en diferentes barrios de la ciudad.

El objetivo de estas acciones es promover la tenencia responsable de mascotas, facilitar el acceso a la castración y fortalecer la prevención de enfermedades mediante la vacunación.

El cronograma previsto es el siguiente: mañana, desde las 8, el quirófano móvil para castraciones estará en el CIC Che Guevara (Manzana 1, Lote 1), barrio Che Guevara, Alto Comedero; el martes 10, también desde las 8, el quirófano móvil atenderá en la intersección de Quintana e Iturbe del barrio San Martín; el miércoles 11, asimismo, el quirófano móvil, desde las 8, atenderá en la esquina de El Aguilar y Barrancas, barrio Bicentenario (Alto Comedero); el jueves 12 desde las 8, en tanto, el quirófano móvil estará haciendo castraciones en la calle Moscú 13 del barrio Puente Otero; y el viernes 13/3, entre las 15 y las 18, se hará vacunación y registro de mascotas en León Este 873 del barrio Favaloro.

Desde la dependencia municipal recordaron a los vecinos la importancia de participar de estos operativos, que se realizan de manera gratuita y forman parte de las políticas públicas destinadas al cuidado de la salud animal y la convivencia responsable en la comunidad, evitando la sobrepoblación de animales de compañía, en especial perros y gatos, y de casos de rabia, que es mortal para mascotas y personas.

Pedido de ayuda

El hogar San Roque lanzó un nuevo pedido de ayuda para poder afrontar gastos veterinarios y de alimentación de los perros rescatados que viven en el refugio. La información se puede recabar en sus redes sociales.