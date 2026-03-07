Las mujeres representan el 57% del plantel total de la Justicia de todo el país y conforman el 31% de las máximas autoridades, mientras que son el 61% del funcionariado y también del personal administrativo, según un informe que publicó la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el escrito, la citada oficina publicó por decimoquinto año consecutivo el “Mapa de Género de la Justicia Argentina”, correspondiente al año 2025, que refleja la conformación de todo el sistema judicial argentino (federal, nacional y provincial, incluyendo consejos de la magistratura, ministerios públicos fiscales y de la defensa).

El año pasado, dicho sistema estuvo integrado por 133.622 personas, de las cuales el 57% eran mujeres que representaban el 31% de las máximas autoridades (ministras/os, procuradoras/es generales y defensoras/es generales), un punto porcentual más que en el Mapa de 2024.

En tanto, si se considera la suma de quienes accedieron a un cargo de la magistratura (juez/a, camarista), procurador/a, fiscal o defensor/a, incluyendo a quienes se desempeñaban como máximas autoridades, la proporción de mujeres trepó al 46% del total.

Además, las mujeres fueron mayoría en el funcionariado y en el personal administrativo (61% en ambos casos), mientras que el personal de servicio fue mayoritariamente masculino (67%).

En este punto, el informe indica que los cargos de máximas autoridades y de la magistratura dependen constitucionalmente de la propuesta y aprobación de los otros poderes del Estado, mientras que la conformación del funcionariado y del personal de servicio responde a decisiones que se adoptan al interior de los poderes judiciales.

Lo que ocurre a nivel Federal y Nacional

Desde 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no cuenta con ministras, aunque en 2025 el funcionariado del Máximo Tribunal estuvo compuesto en un 51% por mujeres.

En el ámbito de la Procuración General de la Nación (PGN), si bien el año pasado el funcionariado y el plantel administrativo estuvieron integrados por una proporción mayor de mujeres (53% y 56%, respectivamente), solo el 28% del total de procuradoras/es y fiscales lo eran.

El cargo de Defensora General de la Nación, en tanto, estuvo ocupado por una mujer a la fecha de corte (31/10/2025), pero solo el 37% de quienes ocuparon el cargo de defensoras/es eran mujeres.

Por su parte, si bien el plantel de la Justicia Federal y Nacional estuvo compuesto mayoritariamente por mujeres (54%), solo el 24% de quienes ocuparon el cargo de camaristas lo eran (incluyendo magistradas/os de tribunales colegiados).

En 2025 hubo tres cámaras federales en las que ninguna mujer ocupó el cargo de camarista y una en la que tampoco hubo magistradas. Mientras que solo dos cámaras tuvieron mayoría de mujeres camaristas y en la Cámara Federal de la Seguridad Social hubo paridad de género.

La situación en las provincias

Al tomar de manera conjunta a todos los planteles de los poderes judiciales de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se observa que, mientras el 64% del funcionariado eran mujeres, lo eran el 36% de las máximas autoridades y el 45% de la magistratura.

En los poderes judiciales provinciales, el porcentaje de mujeres en el máximo cargo aumentó 15 puntos porcentuales durante los 15 años de relevamiento, al pasar del 21% en 2011 al 36% en 2025.

Al comparar la sumatoria de los Ministerios Públicos Fiscales y de la Acusación (MPFyAs) con la sumatoria de los Ministerios Públicos de la Defensa (MPDs) provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se observa que en el vértice de ambos organismos las mujeres fueron minoría.

Los Consejos de la Magistratura

Finalmente, de los 212 máximos cargos que suman los consejos de la magistratura de la Nación, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las mujeres consejeras ocuparon el 40%.

Dicho esto, la participación de consejeras aumentó 5 puntos porcentuales respecto de 2024 y 14 puntos respecto de la primera medición en 2011.

En 2025 solo hubo mayoría de mujeres consejeras en cinco jurisdicciones y paridad de mujeres y varones en tres.