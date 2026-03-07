Intervinieron la Unión de Comercio para reactivarla

Con la presencia de autoridades del municipio y del Concejo Deliberante de la ciudad de San Pedro de Jujuy, se concretó, la tarde del jueves, la intervención de la Unión de Comercio, Industria y Producción (Ucip), institución que permaneció abandonada por más de una década.

Asumieron como interventores Verónica Garay, representando a comerciantes sampedreños, y Jorge González, asesor letrado de la Dirección Provincial de Asociaciones y Fundaciones dependiente de la Fiscalía de Estado. En principio la intervención tendrá un período de 180 días hábiles, mientras que se lleve adelante el proceso de reorganización y regularización.

Con esta acción se busca fortalecer el trabajo conjunto con comerciantes, empresarios, industriales y productores del departamento San Pedro, generando un espacio de encuentro, diálogo y articulación que permita impulsar acciones concretas para el crecimiento y desarrollo de la actividad económica local.

En relación a esta intervención, Garay manifestó que es un gran desafío poder recuperar Ucip que estuvo muchos años inactiva. Es muy positivo poder lograr la representación de los comerciantes y que podamos sentirnos acompañados y respaldados por una institución activa, aseguro.

"Estamos viviendo tiempos difíciles donde el comercio está muy afectado por la realidad económica del país. Pero aquí estamos para poder recibir inquietudes y acercar soluciones con los colegas comerciantes" dijo la interventora.

A partir de ahora, Ucip tendrá las puertas de sus oficinas de calle Alberdi abiertas para todos aquellos comerciantes y productores que quieran sumarse a este proceso de reorganización y regularización.

Con voces a favor y en contra, el municipio, con algunos concejales y autoridades de fiscalía pudieron reactivar esta institución que se destacó en la perla del ramal los primeros años del siglo XXI. A partir de ahora serán los propios comerciantes y productores los que deban fortalecer la institución asociándose o aportando ideas que permitan ampliar las oportunidades de crecimiento económico de San Pedro y la región.

Operativo de limpieza

LIMPIEZA | CAMINO INTERNO QUE DIVIDE BARRIOS CON LA ESPERANZA.

Con maquinaria pesada, vehículos y personal de la Subsecretaría de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente la comuna sampedreña puso en marcha un operativo de limpieza, desmalezado y erradicación de basurales a cielo abierto en los barrios de la zona este. Con una retro pala y un camión batea se trabajó ayer en el levantamiento del basural de larga data.