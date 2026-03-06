Encuentro medieval con juegos, concursos y emprendedores

Este domingo 15 de marzo de 15 a 20 horas en el Hotel Casino AHZ de la ciudad de Palpalá se realizará un evento temático medieval con entrada libre y gratuita, destinado a quienes disfrutan del mundo fantástico y de los juegos de mesa.

La propuesta incluirá distintas actividades recreativas y espacios para toda la familia.

Durante la jornada habrá mesas de juegos como "Calabozos y Dragones", partidas de Magic: The Gathering y otros juegos de cartas, además de mesas de ajedrez y espacios para la creación de personajes.

También se desarrollarán concursos de dibujo para niños y para mayores de 13 años, y un concurso de atavío, una propuesta similar a un desfile de outfits medievales o cosplay inspirado en la estética de sagas como El Señor de los Anillos.

El público podrá además sacarse fotos con invitados caracterizados con trajes medievales y utilizar accesorios y prendas alusivas a la temática.

El evento contará con puestos de emprendedores que ofrecerán productos temáticos como accesorios de cuerina, orejas de elfo, bijouterie y figuras.

Los organizadores explicaron que el objetivo es generar un espacio para difundir la cultura medieval y fantástica, al mismo tiempo que se brinda una oportunidad para que emprendedores vinculados a esta temática puedan mostrar y vender sus productos.