Condenan a 14 años de prisión a dos hombres por el homicidio de un remisero salteño en Caimancito

Dos hombres fueron condenados a la pena de 14 años de prisión por su participación en el homicidio del remisero salteño Luis María Quesada, ocurrido en marzo del año pasado en inmediaciones de la localidad jujeña de Caimancito. La sentencia fue dictada el pasado 4 de marzo por el Tribunal integrado por los jueces María Margarita Nallar —presidente de trámite—, Alejandro Máximo Gloss y Luis Ernesto Kamada, con secretaría a cargo del Dr. Pablo Bustamante.

Los condenados, Cristian Maximiliano Viera y Fernando Luis Medina, fueron declarados coautores del delito de "Homicidio en ocasión de robo", un hecho que conmocionó a la región por la extrema violencia desplegada contra la víctima.

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Dr. Agustín Jarma —en representación del Ministerio Público de la Acusación—, los hechos se remontan al 26 de marzo de 2024, alrededor de las 21.15 horas. En esa ocasión, Viera y Medina abordaron un remis Chevrolet Corsa conducido por Luis María Quesada en la parada ubicada en el cruce de la localidad de Pichanal, sobre Ruta Nacional 34 en la provincia de Salta, solicitando traslado hacia la ciudad de Perico, en Jujuy.

Sin embargo, antes de llegar a su destino, al aproximarse a la localidad de Caimancito, Departamento Ledesma, los imputados ordenaron a Quesada que detuviera la marcha y descendiera del vehículo para exigirle la entrega de sus pertenencias y el automóvil.

La víctima opuso resistencia al asalto, lo que desencadenó una reacción letal por parte de los agresores. Según consta en la investigación, Viera y Medina atacaron salvajemente al remisero propinándole 36 puñaladas, asegurando así el éxito del desapoderamiento y provocándole la muerte en el acto por las múltiples lesiones con arma blanca.

Tras consumar el homicidio, los condenados ocultaron el cuerpo de Quesada entre los pastizales ubicados a unos 900 metros del ingreso a Caimancito, en un camino interno del Gasoducto que corre paralelo a la Ruta Nacional 34.

uego de deshacerse del cadáver, Medina y Viera huyeron del lugar a bordo del rodado de la víctima con destino a Libertador General San Martín. En esa ciudad, entregaron el automóvil producto del ilícito a un hombre —actualmente bajo investigación— con la finalidad de ocultarlo, resguardarlo, desmantelarlo y venderlo. Esta maniobra buscaba no solo obtener un beneficio económico, sino también asegurar la impunidad del brutal crimen cometido.

Defensa y próximos pasos procesales

La defensa técnica de los acusados estuvo a cargo de los Defensores Oficiales Penales Dres. Juan Pablo Canetti y Ezequiel Elgohyen, pertenecientes al Ministerio Público de la Defensa.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer en el plazo establecido en el Código Procesal Penal de la Provincia y quedarán registrados en el Sistema de Gestión Judicial. Una vez notificadas las partes, estas podrán solicitar la revisión del fallo ante una instancia judicial superior a la de juicio.