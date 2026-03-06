Mañana se realiza la Asamblea Diocesana

Este sábado, desde las 8, se llevará a cabo la XLIII Asamblea Diocesana de Pastoral en las instalaciones del Colegio del Salvador, esta mañana en conferencia de prensa, el Obispo César Daniel Fernández, junto a Monseñor Luis Marín de San Martín, brindaron un conferencia de prensa invitando a toda la comunidad a participar.

Al respecto Monseñero Fernández explicó: "Son 43 parroquias que van a participar, es el inicio del año pastoral, de trabajo fuerte y aprovechando la visita de Monseñor hemos realizado distintos encuentros con todos lo sacerdotes, no solo nosotros sino que quisimos abrirlo a los sacerdotes del NOA, estuvimos en Salta con más de 150 sacerdotes de la región".

Por su parte Monseñor Luis Marín de San Martin Subsecretario del Sínodo, dijo: "El objetivo es primero acompañar estos procesos sinodales que se están desarrollando en la diócesis, aprovecho para agradecer al señor obispo por todo el trabajo realizado y a las personas implicadas en esta diócesis para promover la sinodalidad, mi tarea es estar a disposición de las diócesis de los obispos y de los grupos parroquiales para entre todos orientarnos a esta renovación de la Iglesia que supone la sinodalidad, esta sinodalidad que nos dirige a la coherencia, a la Iglesia de Jesús, es decir promover la comunión, esto nos lleva a que cada cristiano asuma su responsabilidad eclesial".

La jornada está destinada a agentes pastorales, comunidades parroquiales y representantes de los distintos espacios eclesiales, quienes se reunirán para reflexionar, evaluar y proyectar las acciones que actualmente se desarrollan en la diócesis. Se trata de un espacio de encuentro y diálogo que busca consolidar el trabajo en conjunto y dar respuestas a las realidades de cada comunidad.

Durante la asamblea, los participantes tomarán parte en distintas instancias de trabajo grupal e intercambio de ideas, donde podrán analizar las problemáticas y necesidades particulares de sus entornos, además de proponer iniciativas que contribuyan a fortalecer la tarea pastoral en la provincia.

Desde la organización destacaron que esta instancia busca promover la participación activa de las parroquias y los diversos espacios pastorales de Jujuy, reafirmando el compromiso de la Iglesia con la comunidad y su misión evangelizadora en el contexto actual.