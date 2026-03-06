IITA JUJUY abrió las inscripciones 2026 para su Taller Anual de Robótica para niños

Con una propuesta educativa orientada a la innovación y al desarrollo de competencias clave para el siglo XXI, IITA JUJUY anunció la apertura de inscripciones 2026 para su Taller Anual de Robótica, uno de los programas más destacados de su oferta académica.

IITA JUJUY, reconocido por su enfoque práctico y su equipo de profesionales, continúa consolidándose como un espacio de referencia en formación tecnológica en la región, combinando robótica, programación e inteligencia artificial en un entorno de aprendizaje dinámico y aplicado.

Taller Anual de Robótica: tecnología, creatividad e inteligencia artificial

El Taller Anual de Robótica está diseñado para que los estudiantes asistan una vez por semana durante 2 horas y media. En cada clase, los alumnos construyen robots, programan motores y sensores para que los dispositivos realicen diversas funciones de manera autónoma.

La propuesta no se limita al armado mecánico: cada encuentro implica un proceso completo de diseño, programación, prueba y optimización, replicando metodologías utilizadas en entornos de ingeniería y desarrollo tecnológico.

¿Por qué es importante este taller?

Además de desarrollar habilidades técnicas, el taller introduce a los estudiantes en el fascinante mundo de la inteligencia artificial (IA). La robótica educativa les permite comprender cómo funcionan los sistemas inteligentes que hoy transforman industrias, servicios y la vida cotidiana.

Al aprender a programar y resolver desafíos con robots autónomos, los alumnos adquieren competencias fundamentales para convertirse en creadores de tecnología y no solo en usuarios. Esta formación temprana los prepara para un futuro en el que la IA tendrá un papel central en múltiples áreas profesionales.

Beneficios formativos

El Taller Anual de Robótica potencia:

Desarrollo de habilidades en trabajo en equipo.

Aplicación práctica de matemáticas, física, mecánica y programación.

Estimulación de la creatividad y la imaginación.

Fortalecimiento del pensamiento lógico mediante desafíos reales y simulaciones.

Cada proyecto representa una situación concreta que exige análisis, planificación, ejecución y mejora continua, consolidando competencias técnicas y cognitivas de alto nivel.

IITA ha tenido participación internacional destacada, representando a la Argentina en los mundiales de robótica para niños World Robot Olympiad 2025 en Singapur y World Robot Olympiad 2024 en Turquía, experiencia que enriquece la formación de los estudiantes y eleva el estándar académico del instituto.

Otros talleres para jóvenes y adultos

Además del Taller Anual de Robótica, IITA ofrece programas orientados a ampliar las oportunidades de formación tecnológica en distintas etapas de la vida:

Programación con Python

La programación es una de las competencias más demandadas y mejor pagadas a nivel global. Este taller introduce a los estudiantes en el desarrollo de programas para computadoras, sentando bases sólidas para carreras orientadas al desarrollo de sistemas. único espacio en Jujuy con docentes con certificación internacional en Python.

Robótica con Arduino

Orientado a quienes desean profundizar en electrónica y sistemas embebidos, este curso permite diseñar y programar dispositivos interactivos, integrando sensores, actuadores y microcontroladores en proyectos funcionales que después se pueden comercializar.

Marketing Digital con IA

Un espacio que combina estrategia, herramientas digitales e inteligencia artificial aplicada a la comunicación y los negocios. Los participantes aprenden a usar la IA para generación de contenidos orientados a potenciar emprendimientos y marcas.

IITA se distingue por ser el único espacio en la región donde profesionales certificados capacitan directamente a los alumnos, garantizando formación actualizada, rigurosa y alineada con estándares internacionales.

Con la apertura de inscripciones 2026, el instituto reafirma su compromiso con la educación tecnológica de calidad, formando a las nuevas generaciones que liderarán el desarrollo digital del futuro.