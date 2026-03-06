Pellerano ensaya unas variantes

Con la fecha 4 de la Primera Nacional reprogramada, Gimnasia y Esgrima y el resto de equipos de la categoría atravesarán un paréntesis de una semana, situación que Hernán Pellerano, director técnico del "lobo", considera "una semana clave", ya que permitirá "probar variantes en el sistema", a fin de "sorprender a los rivales que nos estudian".

Haciendo un análisis de los partidos disputados hasta el momento, expresó estar "contento con el nivel exhibido", destacando que "encontramos el funcionamiento en los partidos de Copa Argentina y en el debut del torneo" y puso en valor "obtener una buena cantidad de puntos de cara al futuro".

Consultado por el rendimiento de sus dirigidos, Pellerano observó que "todos responden muy bien al momento de jugar", lo que le brinda tranquilidad "por saber que tenemos un gran plantel".

"Los futbolistas saben que tienen a algún compañero acechando para estar de arranque y todos son importantes", indicó y subrayó que "será un año largo, por lo que necesitaremos a todos los jugadores".

Asimismo, hizo énfasis en el grupo que se armó, recalcando que Gimnasia "se caracteriza por traer jugadores que son buenos en la cancha y fuera de ella", en consecuencia "todo jugador nuevo que llega se integra rápidamente a la familia que somos", completó.

Se retira el "Pulga"

Luis Miguel Rodríguez disputó su último partido oficial el 5 de octubre de 2025. En esa jornada, Colón derrotó 1-0 a Defensores Unidos de Zárate y concluyó una campaña pobre, aunque logró la permanencia en la Primera Nacional. El "Pulga" estuvo en el campo durante los últimos 14 minutos. Desde ese momento, no volvió a jugar.

Aunque no lo anunció oficialmente, el delantero de 41 años decidió retirarse del fútbol profesional. Según trascendió, tendrá su partido de despedida el 7 de junio con la camiseta del Sabalero, club en el que vivió tres etapas y ganó un título.

La dirigencia santafesina ya trabaja en los detalles del homenaje, que se realizará en el "Brigadier López", donde se espera la presencia de los integrantes del plantel de 2021 que se consagraron campeones. En los próximos días, el "Pulga" anunciará su decisión.