Palpalá reactivó Escuelas Deportivas en los barrios

Las actividades promovidas por la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, se desarrollarán en el estadio Olímpico, pista de atletismo "Máximo Velázquez", cancha de hockey "Carlos Cancian" y polideportivos de distintos puntos de la ciudad. Las inscripciones se realizan en el estadio Olímpico, Chacho Peñaloza esquina Cabo Quispe del barrio Canal de Beagle o bien en los respectivos polideportivos designados. Los primeros tres meses serán de formación técnica. El propósito es fortalecer los equipos, ofreciendo un espacio de contención, crecimiento y enseñanza de valores.

Por ellos se dio el puntapié inicial para las actividades que ofrecen las Escuelas Deportivas Municipales de Palpalá, dependientes de la Dirección de Deportes que por directivas del intendente Rubén Eduardo Rivarola brindan a la comunidad una amplia variedad de disciplinas deportivas en distintos barrios de manera gratuita. Vóley, fútbol, básquet, atletismo, hockey, entrenamiento funcional, newcom, patín, baile y tenis de mesa, son algunas de las opciones disponibles para niños y jóvenes. Este año 2026 las actividades deportivas en la ciudad de Palpalá funcionaran manteniendo los polideportivos tradicionales como sedes y agregando una modalidad que incluye un período pre-deportivo antes de comenzar con torneos y competencias entre los diferentes centros.

De esta manera, el intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola continúa reafirmando su compromiso con el desarrollo integral de la comunidad a través del deporte, consolidándolo como una herramienta fundamental para la contención social, el crecimiento personal y la formación de valores en niños, adolescentes y adultos de la ciudad.

El profesor Raúl Vilca, instructor de la Dirección de Deportes, brindó detalles sobre el inicio de las actividades: "Estamos muy contentos de dar inicio a un nuevo año de las Escuelas Deportivas. Al igual que el año pasado, estaremos presentes en los diferentes polideportivos de la ciudad, ofreciendo una amplia variedad de actividades". En relación a la disciplina básquet, explicó, "Los chicos están arrancando desde los 7 años hasta los 16 años, se inscriben en los polideportivos. Ya cuentan con instructores y los profesores tienen las planillas, así que ellos van, se presentan en el polideportivo, y ahí se asesoran bien de los horarios y los días, y qué modalidad van a tener", explicó el profesor Vilca.

Como novedad implementada, durante los primeros tres meses, las Escuelas Deportivas Municipales se enfocarán en el desarrollo de técnicas básicas en cada disciplina, para luego dar paso a torneos y competencias entre los diferentes centros. Con esta iniciativa, la Municipalidad de Palpalá, bajo la gestión del intendente Rivarola, ratifica su compromiso con el deporte como un pilar fundamental para el desarrollo integral de la comunidad, promoviendo valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto en un espacio de contención y crecimiento personal.

Para obtener más información sobre las inscripciones, los interesados pueden acercarse al polideportivo más cercano o bien al estadio Olímpico, donde se les brindará información detallada sobre los horarios y días de actividades, así como los instructores a cargo de cada disciplina.

Las disciplinas disponibles

La Municipalidad de Palpalá ofrece de manera gratuita las clases newcom en el estadio Olímpico, martes y jueves de 19 a 22; newcom en Canal de Beagle, lunes y miércoles de 19 a 22; básquet en Güemes, lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 20.30; básquet en 2 de Abril, martes y jueves de 17.30 a 20.30; atletismo -básquet en Florida, lunes, miércoles y viernes de 17 a 20.30; atletismo - básquet en Banda Oriental, martes y jueves de 17.30 a 20; básquet en Santa Bárbara A, martes y jueves de 18.30 a 21.30; vóley en 18 de Noviembre, martes y jueves de 18 a 21; vóley en Canal de Beagle, lunes, miércoles y viernes de 18 a 21; básquet en estadio Olímpico, lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 22; básquet en Carolina, martes y jueves de 17.30 a 20.30; básquet en Savio, lunes, miércoles y viernes de 18 a 21; básquet en Sarmiento, martes y jueves de 18 a 21; vive y baila en estadio Olímpico, lunes, miércoles y viernes de 8 a 9; funcional en estadio Olímpico, martes y jueves de 8 a 9; atletismo en Canal de Beagle, martes, miércoles y jueves de 9.15 a 10.30 y lunes, miércoles y viernes de 16.15 a 18; hóckey en Canal de Beagle, lunes de 18 a 19, martes de 16 a 18, miércoles de 19 a 20, jueves de 15 a 17 y viernes de 18.30 a 20.30. Fútbol femenino en Savio, lunes, miércoles y viernes, de 16 a 18; fútbol en San José, lunes, miércoles y viernes de 18 a 21; básquet en San José, martes y jueves de 18.45 a 21; tenis de mesa en Constitución, martes y jueves de 20 a 22.30; básquet en San José (Tupac), lunes y miércoles de 17.45 a 19.45 y zumba en estadio Olímpico, lunes, miércoles y viernes de 9.30.