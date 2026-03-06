Franco Balestrieri y un presente en alza

En el Autódromo Martín Miguel de Güemes, Salta, el piloto jujeño Franco Balestrieri hizo su debut en la categoría TP1600 del Campeonato 2026 del Zonal del NOA organizado y fiscalizado por el Auto Club Salta. Esta fecha donde el nieto del entrañable "Tonino" e hijo de "Rolo", quedó en el 5to lugar se midió a pilotos de Salta, Jujuy y Tucumán ante un numeroso público presente. La competencia se disputó en el circuito de 2.800 metros.

El deportista de 26 años regresó de México para ponerse a punto con los fierros, una tradición familiar heredada de su abuelo.

Franco Balestrieri, en su diálogo con diario El Tribuno de Jujuy detalló que "terminé en 7mo lugar pero por exclusión técnica de dos pilotos, quedé en 5to lugar y en esta fecha inicial fuimos 17 pilotos, yo competí en la categoría 1600 en un Volkswagen Up. En la próxima fecha que será el 26 de abril esperamos ser 20 competidores en pista", agregando que "mi preparación viene siendo en kartings, yo entreno mucho en kartings en Rotax con mi entrenador que se llama Juan Fucho que es de Tucumán y soy representante del equipo de Yiyo Competición de Tucumán"

En un breve resumen, la divisional TP1600 tuvo como dominador inicial al jujeño Francisco Merlo, quien se quedó con la clasificación y la serie, y cruzó primero la meta en la final. Sin embargo, una exclusión técnica posterior lo dejó fuera del clasificador.

De esta manera, el actual bicampeón Alejo D'Abate heredó la victoria. Samuel Harorian culminó segundo, mientras que el tucumano Sergio Hussem completó el podio en una carrera vibrante hasta la última vuelta y con maniobras exigidas al máximo.

El Gran Premio Ramos Repuestos dejó en claro que el Campeonato 2026 comenzó con un nivel competitivo elevado. La próxima cita será el 26 de abril en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, donde continuará la lucha por el título y Franco Balestrieri buscará seguir en alza.

Conocer la pista

El representante de Yiyo Competición espera mejorar su performance para que, en la 2º fecha, el 26 de abril, pueda seguir escalando posiciones en el Campeonato Zonal del NOA en Salta. Por ello explicó: "Fuimos de menos a más y el primer objetivo era terminar la carrera con el auto sano, además de sumar la mayor cantidad de vueltas", cerró.