Deportes

AFA: River anunció que no irá a las reuniones

Viernes, 06 de marzo de 2026 00:00

River Plate difundió un comunicado oficial en el que fijó su postura respecto de su vínculo institucional con la Asociación del Fútbol Argentino. En el texto, la institución aclaró que mantiene su histórica visión sobre el rumbo del fútbol nacional y recordó que desde 2013 impulsa la consolidación de una competencia profesional con un torneo de 20 equipos y una estructura económica que favorezca el crecimiento de todos los clubes.

Además, el clu ratificó su respaldo al modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y expresó su reconocimiento a la AFA por la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad. En ese sentido, la entidad de Núñez sostuvo que cree en el funcionamiento armónico de las instituciones y en la importancia de los órganos colegiados para la toma de decisiones.

Sin embargo, River manifestó su preocupación por el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino al considerar que no existen garantías procedimentales suficientes para asegurar procesos claros y previsibles. Por ese motivo, y hasta que se corrijan esos mecanismos, el club, que hace unos días presentó a su nuevo entrenador a Coudet, anunció que decidió no participar de las reuniones de ese organismo.

 

