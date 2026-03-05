Subasta virtual de vehículos en desuso

La provincia avanza con un innovador sistema de subastas virtuales, con el fin de modernizar la gestión y generar recursos.

Bajo la modalidad de Subasta Pública Electrónica, el Ministerio de Hacienda y Finanzas convoca a que se proceda a la venta de vehículos en desuso, provenientes del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME).

Desde el organismo provincial indicaron que la nueva Subasta Pública Electrónica se llevará a cabo desde el 09 de marzo de 2026 a 18 de marzo de 2026, a partir de las 10 horas a través del sitio web subastas.jujuy.gob.ar

En tal sentido, el procedimiento es utilizado para la venta, liquidación o remate de bienes en desuso que se encuentran en posesión de distintos organismos del Estado Provincial.

Finalmente remarcaron que el objetivo es transformar y liquidar esos bienes -chatarras, vehículos como patrulleros, ambulancias y todo bien que se encuentre fuera de circulación-, para obtener fondos que permitan adquirir nuevos elementos y destinarlos al funcionamiento general y eficiente de las reparticiones estatales.