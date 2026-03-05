Donald Trump recibe al Inter Miami en la Casa Blanca

Crece la expectativa por un importante encuentro pautado para este jueves: Lionel Messi está invitado a la Casa Blanca con el Inter Miami y será recibido por Donald Trump. Esta reunión tiene su origen en una tradición de Estados Unidos por la que los campeones de las principales ligas deportivas le entregan el trofeo al presidente.

El evento se desarrolla en el Salón Este, desde las 18 (hora Argentina) y puede verse por el sitio de la Casa Blanca. En el centro de la escena pudo verse, en los minutos previos, el trofeo de la MLS junto a una camiseta del Inter Miami con el número 47 y el apellido Trump en la espalda.

Fuentes de la Casa Blanca, citadas por CNN, afirmaron que el capitán Lionel Messi estará presente. También desde el Gobierno de Estados Unidos señalaron que el exfutbolista David Beckham, uno de los dueños del club, no estará presente debido a que “se encuentra en Europa para el desfile de moda de su esposa”.

Lionel Messi fue figura en el Inter Miami en el clásico ante Orlando City .

De concretarse, será la primera vez que Messi vaya a la Casa Blanca. En enero de 2025 había sido invitado por el expresidente Joe Biden para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos. Aquella vez se ausentó argumentando “cuestiones de agenda”.

Este sábado, el Inter Miami se enfrentará a DC United como visitante y el plantel está en camino a Washington. A través de sus redes sociales, el equipo rosa mostró detalles del vuelo y Messi estuvo incluido en la nómina para el partido.

Las visitas de los campeones del deporte a la Casa Blanca, una tradición de Estados Unidos

En Estados Unidos es una postal habitual: los equipos campeones, tanto profesionales como universitarios, viajan a la Casa Blanca para ser homenajeados por el presidente de turno. La tradición se repite año tras año y forma parte del ritual deportivo del país.

Inter Miami, vigente campeón de la MLS Cup (Foto: REUTER)

Pero durante la primera gestión de Donald Trump hubo una particularidad: ningún equipo de la MLS recibió la invitación oficial. El mandatario concentró sus recepciones en franquicias consagradas de la NBA, la NFL, la NHL y la MLB, además de atletas olímpicos y campeones universitarios.

El último conjunto de la liga estadounidense de fútbol en participar de ese acto fue el Columbus Crew. Lo hizo en 2024, ya bajo la presidencia de Joe Biden, tras haberse quedado con la MLS Cup en la temporada anterior.